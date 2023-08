Il y a dix ans, le 23 août 2013, se terminait l’émission matinale C’est bien meilleur le matin. À travers nos archives, découvrez comment l’animateur René Homier-Roy en a en fait une référence sur les ondes de la radio montréalaise.

Saviez-vous qu’avant de devenir le rendez-vous radiophonique quotidien des auditeurs de la grande région de Montréal, C’est bien meilleur le matin s’était amorcée comme une émission matinale de fin de semaine?

C’est le 31 août 1996 que cette émission animée par René Homier-Roy entre en ondes sur la chaîne CBF 690 avec le mandat d’informer et de divertir les auditeurs dès leur réveil.

René Homier-Roy – qui s’est préalablement fait connaître comme chroniqueur culturel et critique de cinéma – entend bien y inclure également une bonne dose de culture.

C'est bien meilleur le matin (audio), 31 août 1996

Notre extrait nous laisse entendre les premières minutes de l’émission inaugurale au cours desquelles l’animateur s’amuse à nommer tout ce qui est bien meilleur le matin.

Le café, la douceur, la radio, faire un tour de montgolfière ou tout simplement exulter… Déjà, l'énumération que nous offre René Homier-Roy illustre bien sa verve et son franc-parler.

Jogger le matin! , propose la chroniqueuse aux sports Diane Sauvé. Nous parlons bien de plaisir? , s’assure l’animateur avec une pointe d’humour avant de lancer son premier tour de table avec la météo.

Le ton est donné, tout comme la formule : une émission souple et détendue dans sa forme, mais rigoureuse et riche dans ses contenus.

Christiane Charette en direct, 17 janvier 1997

On parle de vous partout!

Dès sa première saison, l’émission C’est bien meilleur le matin remporte beaucoup de succès. À l’émission Christiane Charette en direct du 17 janvier 1997, l’animatrice reçoit René Homier-Roy pour parler de ce passage réussi à la radio.

Je viens de découvrir les plaisirs de la radio , déclare l’animateur de 56 ans. Traçant le fil de son parcours professionnel, il confie à Christiane Charette être parvenu à un abandon auquel il n’arrivait pas à la télévision.

Quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait, ça s'entend, ça se voit , explique René Homier-Roy. Et de ne pas avoir à se préoccuper de son image comme au petit écran rend l’animateur beaucoup plus confortable.

Je fais ce métier-là parce que ça me plaît. Et je fais dans l'intérieur d'un métier qui me plaît que des choses qui me plaisent.

Ne reste plus alors qu’à s’entourer de collaborateurs qui comprennent cette dynamique et qui participent à l’alimenter, conclut l’animateur de C’est bien meilleur le matin.

L’équipe de C’est bien meilleur le matin

Les 3 mousquetaires, 21 octobre 1999

Le succès de C’est bien meilleur le matin repose ainsi sur tous ses collaborateurs qui parviennent à installer un climat de spontanéité, de convivialité et d’intelligence sous la bonne gouverne du curieux et aguerri animateur.

À l’émission Les 3 mousquetaires du 21 octobre 1999, René Homier-Roy présente à l’animateur Gaston Lepage l’équipe qui l’accompagne quotidiennement en studio depuis le passage de l’émission à la grille horaire du lundi au vendredi.

Jean Pagé présente les nouvelles du sport, Yves Desautels – que l’animateur surnomme déjà le petit hérisson – rend compte de la circulation, France Paradis fait la météo, Valérie Letarte se charge de la chronique culturelle et Marc Laurendeau, de la revue de presse nationale et internationale.

Ensemble, ils permettent aux auditeurs d’amorcer la journée en étant au courant de tout ce qui importe à l’échelle locale, nationale et internationale. À cela s’ajoutent des entrevues captivantes sur les sujets d’actualité les plus divers menés par l’animateur et des billets réguliers proposés par d’autres chroniqueurs réputés.

Le fun de ça, c’est qu’on est le matin en contact avec les gens qui ne sont pas en fin de journée , explique René Homier-Roy sur la chaleur qui se dégage de l’émission. On arrive dans l'intimité des gens à l'heure où ils sont le plus disponibles, où ils ont le plus envie d'aimer.

On veut se faire aimer. On travaille très fort pour ça. On aime ça.

Cinq ans plus tard, en 2006, l’émission C’est bien meilleur le matin qui s'ouvre désormais aux aurores sur la Première Chaîne de Radio-Canada atteint un sommet.

Elle devient l’émission radiophonique la plus écoutée dans la région montréalaise avec le meilleur résultat de son histoire, soit 19,2 % de l’auditoire francophone entre 6 h et 9 h.

C'est bien meilleur le matin (audio), 21 juin 2013

Au fil des années, les chroniqueurs et collaborateurs se sont succédé au micro de C’est bien meilleur le matin. Au moment de rendre hommage à l’animateur qui en a tenu la barre durant seize années, ils s’entendent pour dire que ce dernier pousse son équipe à l’excellence par sa passion et sa curiosité.

C’est ce que nous révèle ce segment de sa toute dernière émission le 21 juin 2013 où témoignent les différentes chroniqueuses culturelles qui ont travaillé à ses côtés, dont plusieurs sont devenues elles-mêmes animatrices.

Tout le monde connaît votre intelligence, c’est légendaire. Mais ce qu’on sait moins, c’est que vous avez aussi l’intelligence du cœur.

Vos sourcils en accents circonflexes parlent tellement qu'on sait si on est bons ou si on est complètement dans le champ , déclare Johane Despins dévoilant du même souffle la rigueur de l’animateur, mais aussi son côté potineux.

Vous aviez ce talent incroyable pour me faire frôler le précipice , exprime pour sa part Catherine Perrin. Une information corroborée par Rebecca Makonnen qui soutient que l’animateur utilise tout ce qui est échangé, même hors des ondes!

Pendant les bulletins de nouvelles et après l’émission, il n’arrête pas de jaser avec ses chroniqueurs et invités, renchérit son chroniqueur culturel actuel Stéphane Leclair.

Parler, écouter, communiquer : René Homier ne peut pas s'en empêcher et nous, on est les privilégiés.

La fin d’une époque

Le Téléjournal/Midi, 24 avril 2013

Sa décision de quitter l’animation de l’émission C’est bien meilleur le matin, René Homier-Roy l’annonce à ses auditeurs le 24 avril 2013.

Au cours de la même matinée, la chroniqueuse Marie-France Bazzo avait annoncé son départ de l’émission Puisqu’il faut se lever de Paul Arcand au 98,5, activant la machine à rumeurs.

Quelques heures plus tard au Téléjournal/Midi, René Homier-Roy explique ainsi à l’animatrice Geneviève Asselin sa décision qui représente la fin d’une époque pour son fidèle public.

« Ça a été quinze ans de fun, mais il y a moyen d'avoir du fun autrement », déclare le populaire animateur tout en rassurant les auditeurs qu’il n’abandonne pas pour autant le micro.

Sans en dire trop, René Homier-Roy dévoile les contours de sa future émission Culture club qui se veut un rendez-vous hebdomadaire sur la radio d’ICI Première.

C'est bien meilleur le matin (audio), 21 juin 2013

Le 21 juillet 2013 marque ainsi le dernier tour de table animé par René Homier-Roy à C’est bien meilleur le matin.

Les chroniqueurs Stéphane Leclair, Philipe Marcoux, Véronique Mayrand et Jean-François Poirier accompagnent l’animateur au cours de ses dernières minutes de l’émission, croyant jusqu’au dernier moment le voir éclater en sanglots.

On ne peut pas craquer quand on se fait complimenter.

René Homier-Roy rend hommage à tous les artisans qui ont participé à rendre l’émission mémorable et plus particulièrement aux réalisateurs qui l’ont épaulé : Louise Carrière, Stéphane Tremblay, Nadia Peiellon ainsi qu’à Sylvain Lafrance, ancien vice-président des Services français de Radio-Canada.

Je vous dis adieu et à bientôt , déclare-t-il avant de laisser entendre son groupe musical favori, Les Trois Accords, qui s’est déplacé en studio pour lui offrir une ultime chanson.

C'est bien meilleur le matin (audio), 23 août 2013

L’indicatif musical de C’est bien meilleur le matin se fait entendre pour une dernière fois le 23 août 2013.

René Homier-Roy a quitté l’émission le 21 juin 2013, mais elle s’est poursuivie sous l’animation de Philippe Marcoux durant tout l’été.

Cette dernière émission, je n’avais pas très envie de la faire , déclare-t-il d’entrée de jeu. On fait dans l’information, on ne fait pas dans l’émotion.

On sait que vous êtes là quand on fait de la radio. Le matin, on vous sent , témoigne-t-il dans ce mot d’ouverture intimiste. Il y a une sorte de vibration qu’il vient quand on anime ce genre d’émissions là.

Le 26 août 2013, c’est l’émission C’est pas trop tôt animée par Marie-France Bazzo qui remplace C’est bien meilleur le matin sur ICI Première dans la grande région de Montréal.

L’émission Gravel le matin animée par Alain Gravel suivra de 2015 à 2019 puis Tout un matin qu’anime Patrick Masbourian jusqu’à aujourd’hui.