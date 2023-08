Un pas de l’avant pour la création d’une nouvelle agence de police provinciale

Le gouvernement de la Saskatchewan a approuvé le mandat de la nouvelle agence de police de la province, Saskatchewan Marshals Service (SMS). Cette nouvelle agence policière devrait être opérationnel en 2026 et nécessite un budget annuel d'environ 20 millions de dollars.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a officiellement signé un décret approuvant les conditions générales du SMS, la semaine dernière.

Au début de cette année, le gouvernement provincial a apporté des modifications à la Loi sur la police de 1990 pour y inclure le Saskatchewan Marshals Service.

Les agents du SMS seront responsables de : Détecter, démanteler et empêcher les activités criminelles principalement dans les zones rurales et éloignées;

Appliquer les lois provinciales et fédérales;

Localiser et arrêter les personnes à risque élevé qui font l'objet d'un mandat d'arrêt;

Mener des enquêtes d’application préventive de la loi sur les infractions liées notamment à l'agriculture, telles que le vol de bétail et le vol de récoltes;

Fournir un soutien ou une assistance d'urgence aux Services de police de la Saskatchewan ou à d'autres services d'application de la loi, sur demande.

D’après l’ordre gouvernemental, le chef du SMS devra directement répondre à la direction générale du ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, ainsi qu’à la Loi sur la police de 1990 et à ses réglementations .

De plus, le sous-ministre des Services correctionnels, des Services de la police et de la Sécurité publique prendra en charge les fonctions d’un conseil d’administration pour le SMS .

Le gouvernement provincial indique que le sous-ministre aura les mêmes tâches et fonctions d’un conseil d’administration qui sont établies dans la Loi sur la police de 1990 .

Cependant, la ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Christine Tell, a précisé, mardi, que son sous-ministre remplacera le conseil d'administration du SMS, de manière temporaire.

Il sera nommé en tant que conseil d'administration par intérim, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous embauchons un chef de police et que nous achetons des équipements et des véhicules , explique Mme Tell.

Cette dernière a rappelé que le but de la création d'un nouveau service de police est d' accroître le niveau de sécurité publique .

Le NPD de la Saskatchewan sceptique

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan en matière de sécurité publique, Nicole Sarauer, a remis en question la structure hiérarchique de cette nouvelle agence de police.

Les conseils d'administration existent en tant qu'organe de contrôle des services de police pour une raison bien précise, et le fait de supprimer cette fonction constitue une entorse flagrante aux principes de la police canadienne , affirme-t-elle.

C'est très préoccupant. [...] Le plus grave, c'est que le sous-ministre agira à la place du conseil d'administration. Ça ne respecte pas la règle juridique.

Une autre préoccupation est de savoir s'ils veulent avoir plus d'accès aux mêmes informations que la police. Tout cela est séparé des organes politiques et du gouvernement dans des démocraties comme la nôtre pour de très bonnes raisons , ajoute-t-elle.

D'ailleurs, la commandante en chef de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan, Rhonda Blackmore et plusieurs dirigeants autochtones sont déjà remise en question la nécessité de la création d'un nouveau service de police provinciale.

Avec les informations d'Adam Hunter