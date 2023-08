Le Projet sac d’école dans la Péninsule acadienne peine à répondre à la demande

Le Projet sac d’école offre gratuitement des fournitures scolaires et des sacs à dos pour la rentrée aux familles dans le besoin de la Péninsule acadienne. Le retour en classe coûte cher cette année et les bénévoles peinent à répondre à la demande, qui a doublé.

Lorsque Chantal Richardson a lancé ce projet en 2022, le coût des achats de la liste scolaire par enfant — en plus des sacs d’école et de la boîte à lunch — coûtait en moyenne entre 60 et 100 $.

La facture a augmenté de façon importante, en 2023. Au début de la campagne, Chantal Richardson visait un montant de 6000 $ pour effectuer les achats, mais s’est vite aperçue que ce n’était pas assez.

Même si on a du matériel scolaire suffisant, il y a toujours des petites choses qui manquent spécifiques à chaque liste d’école , explique-t-elle. Il y a aussi des parents qui sont vraiment incapables de payer la cotisation […] ou les espadrilles pour le gymnase.

Je ne peux pas concevoir comment une famille à faible revenu avec deux enfants d’âge scolaire peut faire pour y arriver.

Le Projet sac d’école a comme objectif de venir en aide à 150 enfants cette année.

On se rapproche du but, mais on récolte des fonds jusqu’à cette fin de semaine , dit Chantal Richardson. Les entreprises ont répondu vraiment en grand nombre, ça a vraiment aidé.

Un besoin criant

Dans la province voisine de l’Île-du-Prince-Édouard, le matériel scolaire est fourni gratuitement aux élèves de la maternelle à la 9e année par le gouvernement King, et ce depuis deux ans.

Selon Chantal Richardson, le Nouveau-Brunswick devrait faire de même.

Les districts scolaires en font déjà beaucoup , précise-t-elle. Je sais qu’il y a extrêmement beaucoup d’enseignants qui prennent de l’argent de leur poche pour fournir des effets scolaires, mais je pense que ça doit aller encore à plus grande échelle que cela.

Le Projet sac d’école 2023 en est à son dernier sprint, puisque les sacs seront remis aux familles défavorisées la semaine prochaine.

Les demandes continuent pourtant de rentrer, car certains parents ont seulement appris récemment l'existence du programme.

C’est difficile de répondre à tout le monde et c’est cela qui me brise le cœur , dit Chantal Richardson. Je vais vraiment frapper à toutes les portes possibles.

