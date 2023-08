Plus d’étudiants sur les bancs du Cégep de la Gaspésie et des Îles cette année

Ce sera jour de rentrée, jeudi, pour les étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles. L’institution a d’ailleurs de quoi célébrer, puisque la fréquentation globale de ses différents campus connaît une hausse cette année.

Au total, 1237 étudiants convergeront vers les établissements collégiaux du territoire, soit 105 de plus que lors de la rentrée automnale 2022.

Cette tendance était déjà perceptible ce printemps, puisqu'une hausse des demandes d'admission avait été constatée.

L'École des pêches et de l’aquaculture du Québec, située à Grande-Rivière, passe notamment de 72 à 128 étudiants cette année, une hausse de 56 %. Deux groupes seront formés pour les deux diplômes d’études professionnelles (DEP) en mécanique marine et en pêche professionnelle. Ça fait très longtemps qu’on n’a pas eu ça , se réjouit le directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Serge Rochon.

L'École des pêches et de l'aquaculture célèbre cette année ses 75 ans (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Au campus des Îles-de-la-Madeleine, l’augmentation du nombre de personnes inscrites se situe à 16 %.

Ce sont de très belles nouvelles, c’est une belle rentrée qui s’annonce pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Le gestionnaire mentionne néanmoins que ces chiffres demeurent préliminaires puisque les inscriptions officielles se feront jeudi. Il arrive, à l’occasion, que des étudiants changent d’idée au cours de l’été , note-t-il.

Nombre d’étudiants inscrits au Cégep de la Gaspésie et des Îles Campus 2023-2024 2022-2023 Gaspé (secteurs francophone et anglophone) 674 654 Carleton-sur-Mer 278 271 Îles-de-la-Madeleine 157 135 ÉPAQ 128 72 Total 1237 1132 Source : Cégep de la Gaspésie et des Îles

Davantage d’étudiants internationaux, principalement en provenance de la France et d’Afrique, sont aussi attendus dans les différents campus. On revient à des chiffres qui sont supérieurs à ce qui prévalait avant la pandémie , précise Serge Rochon, qui précise d’ailleurs qu’il s’agit d’une bonne année en termes de recrutement à l’étranger.

Le directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Serge Rochon (Photo d'archives) Photo : courtoisie Jason Pongracz

Selon lui, les étudiants gaspésiens et madelinots inscrits aux différents programmes sont aussi plus nombreux, ce qui laisse présager une bonne rétention régionale. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est aussi attrayant pour les étudiants en provenance d’autres régions du Québec, ajoute M. Rochon.