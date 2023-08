Un nouveau sous-variant du coronavirus responsable de la COVID-19 qui se répand progressivement au Canada et dans d'autres régions du monde est arrivé au Nouveau-Brunswick, confirme la santé publique provinciale.

Ce sous-lignage d'Omicron, nommé EG.5 et mieux connu sous le nom d'Eris, semble être plus infectieux et capable de se faufiler au-delà de nos défenses immunitaires, mais peu de preuves font croire qu'il cause des symptômes plus graves que ses prédécesseurs, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Le nombre de cas confirmés de EG.5 jusqu’à présent au Nouveau-Brunswick est très faible, selon la porte-parole Clarissa Andersen. Elle ne précise pas à quel moment cela a commencé ni le nombre exact de cas confirmés.

Le sous-variant circule au pays depuis le mois de mai et il sévit dans plusieurs provinces, indique l’Agence de la santé publique du Canada.

EG.5 a augmenté régulièrement parmi les échantillons nationaux depuis le début de juillet, suivant des détections sporadiques au cours des mois précédents , souligne l’Agence de la santé publique dans une mise à jour publiée le 15 août.

Ouvrir en mode plein écran La santé publique du Nouveau-Brunswick se prépare à offrir une dose de rappel du vaccin anti-COVID-19 à l'automne. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Sebastian Condrea

Quant à la COVID-19, certains indicateurs de son activité continuent de varier après une longue période de diminution progressive. Il pourrait s'agir d'un signe précoce d'une augmentation d'activité , selon l’Agence de la santé publique.

Publicité

Cette dernière ajoute que le nombre de patients atteints de la COVID-19 et hospitalisés a légèrement augmenté du 2 au 8 août à l’échelle nationale.

Des cas de EG.5 sont aussi signalés dans au moins 50 autres pays.

Bientôt des nouvelles en matière de vaccination

La santé publique du Nouveau-Brunswick se prépare à offrir des doses de rappel de vaccin contre la COVID-19 à l’automne ainsi que les vaccins antigrippal et antipneumococcique, selon Mme Andersen.

Les renseignements pertinents seront communiqués au public lorsqu’ils seront disponibles, ajoute-t-elle.

Le Comité consultatif national de l'immunisation s’attend à ce que les prochains vaccins anti-COVID-19 ciblent les plus récentes sous-lignées du variant Omicron qui circulent dans le monde, par exemple XBB.1.5. Le EG.5 découle de la série XBB.