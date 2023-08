Stat : l’intrigue se poursuit à l’hôpital Saint-Vincent

Après une première saison haletante, les téléspectateurs et téléspectatrices retrouveront le personnel de l’hôpital Saint-Vincent, établissement hospitalier fictif de la série Stat, encore au cœur de l’action le 11 septembre prochain sur ICI Télé et ICI TOU.TV.

On n’est pas rendu au fond de l’intrigue, ça, c’est sûr, et on va assurément surprendre [le public] avec les deux, trois premières scènes de la nouvelle saison , a promis le comédien Lou-Pascal Tremblay, interprète de Jacob Faubert, lors d’une visite de plateau, mardi.

Il y a un bon build up aussi au niveau des cas qui arrivent; j’ai vraiment aimé comment Marie-André Labbé [scénariste de la série, NDLR] a setté ça dans les premiers épisodes , a ajouté Suzanne Clément, qui joue Emmanuelle St-Cyr.

2:27 Voyez des images du plateau de « Stat » dans ce reportage de Nabi-Alexandre Chartier.

Comme l’an dernier, l’équipe a tourné la série dans les studios MELS à Saint-Lambert. On y retrouve de grands décors hospitaliers créés pour l’occasion, qui contribuent à plonger les comédiens et comédiennes dans leur personnage, selon leurs dires.

C’est vraiment immersif. Les ambulances, les civières qui rentrent, go go go, faut qu’on y aille, on est dans l’urgence , a raconté Anglesh Major, qui se glisse dans la peau de l’urgentologue Marc-Olivier Morin dans Stat.

Les comédiens et comédiennes promettent aussi que le public découvrira de nouvelles facettes de leurs personnages dans la nouvelle saison de Stat en septembre.