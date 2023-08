Un salon pour faciliter l’arrivée des étudiants internationaux à Alma

Un tout premier Salon des étudiantes et étudiants internationaux prend place au Collège d’Alma, mercredi, pour mieux les accueillir en région. Cette initiative est née d’une collaboration entre le cégep et le centre de formation professionnelle (CFP) de la ville.

L’objectif est d’abord de rassembler en un même endroit les services offerts à Alma pour faciliter leur arrivée, comme l’explique la conseillère en orientation du CFP d’Alma, Nadia Thibeault. Ils vont pouvoir aujourd'hui s'inscrire pour obtenir leur numéro d'assurance sociale, a-t-elle indiqué à l’émission C’est jamais pareil. Le CRÉPAS est là aussi pour leur parler de persévérance, mais aussi pour parler de conciliation études-travail. [...] Des organismes communautaires comme Friprix, Saint-Vincent-de-Paul, le service budgétaire.

Le salon prend la forme d’une vingtaine de kiosques auxquels les étudiants internationaux pourront s’arrêter pour poser des questions et s’informer. Ils sont répartis en deux groupes, a précisé Nadia Thibeault. Un premier groupe le matin, un deuxième l’après-midi. Ils ont des démarches, des activités administratives pour finaliser leur inscription et leur admission.

Crise du logement

Trouver des logements pour tous ces nouveaux étudiants n’a pas été une tâche mince, selon la conseillère en orientation, qui assure toutefois avoir trouvé tous les loyers nécessaires. Je ne mentirais pas en disant que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de créativité, mais on a mis tout le monde à contribution, nos partenaires, nos employés, a assuré Nadia Thibeault. On a fait des publications, on a cherché des familles d'accueil. Aujourd'hui, tous nos élèves sont logés et on travaille encore pour essayer d’en trouver d'autres parce qu’effectivement, c'est vraiment un enjeu.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay