Une fausse infirmière fait face à de nouvelles accusations en Colombie-Britannique

De nouvelles accusations criminelles ont été déposées en Colombie-Britannique contre Brigitte Cléroux, une Gatinoise qui s'est fait passer pour une infirmière à de nombreuses reprises en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Colorado.

Les nouvelles accusations sont liées à un poste d’infirmière qu’elle a occupé dans une clinique privée de la région de Victoria, le Centre chirurgical View Royal.

La femme de 51 ans a été accusée de fraude de plus de 5000 $, d'usurpation d'identité, d'utilisation de documents falsifiés et de voies de fait pour des infractions présumées commises en novembre 2020.

La direction de la clinique de l’époque a confirmé que Brigitte Cléroux y avait été employée pendant trois semaines. L'établissement a, depuis, été repris par la Régie de la santé de l’île de Vancouver, Island Health, et intégré au système public.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a mené l'enquête, a refusé de fournir d'autres détails pendant que l'affaire est devant les tribunaux.

Brigitte Cléroux n'a jamais eu l’autorisation d'exercer la profession d’infirmière ni de diplôme en sciences infirmières. Au total, elle a reçu 67 condamnations criminelles en Amérique du Nord au cours de sa vie d’adulte.

Publicité

Elle fait actuellement face à 17 accusations à Vancouver, dont des allégations d'agression de 10 patients, liées à son année de travail en tant qu'infirmière périopératoire à l’Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique.

Brigitte Cléroux a occupé le poste au Centre chirurgical View Royal, à Victoria, alors qu'elle était en congé administratif rémunéré l’Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique en raison de plaintes concernant un comportement inapproprié et non professionnel avec des collègues et des patients, selon des documents judiciaires.

Brigitte Cléroux est actuellement en prison en Ontario, où elle purge une peine de sept ans pour s'être fait passer pour une infirmière dans deux cliniques d'Ottawa durant l'été 2021.

Elle est toujours recherchée au Colorado, où elle est accusée de s'être fait passer pour une infirmière à Colorado Springs, et deux mandats d'arrêt ont été lancés contre elle en Floride.

Avec les informations de Bethany Lindsay