Le nombre de signalements d’ours polaires atteint un nouveau sommet à Churchill

Les agents de conservation de Churchill, au Manitoba, indiquent qu’ils ont reçu un grand nombre de signalements d’ours polaires qui erraient à proximité de la ville, cette année.

En date du 15 août dernier, les agents avaient répondu à 76 appels concernant des ours polaires repérés à Churchill ou dans les environs. Trois d’entre eux ont dû être hébergés temporairement dans un bâtiment à l'est de la ville.

À la même date, l'an dernier, 18 signalements d'ours polaires avaient été enregistrés et les agents de conservation n'avaient pas eu à administrer des sédatifs ou à capturer des ours.

Le programme de capture et de remise en liberté des ours ne commence normalement qu’en octobre.

Il y a tellement d'ours polaires à l’intérieur et autour de la ville de Churchill que nous nous attendons à enregistrer un nombre record cette année et cela est fortement influencé par l'endroit où la dernière glace de la baie d'Hudson fond , explique Chantal Maclean, agente de conservation à Churchill.

Au cours du printemps régulier, les quelque 616 000 ours polaires qui vivent le long de la côte ouest de la baie d'Hudson se retrouvent à de nombreux endroits sur plusieurs centaines de kilomètres de côtes, s'étendant du sud-est du Nunavut au nord-ouest de l'Ontario.

Seulement la moitié des ours marqués par les scientifiques passent habituellement l’été au Manitoba, précise Mme Maclean.

Cette année, tous les ours que nous avons marqués, à l'exception de quatre en Ontario et d'un au Nunavut, se trouvent au Manitoba, ce qui signifie probablement que nous allons avoir une saison des ours très chargée , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les agents de conservation Ian Van Nest et Chantal Maclean ont aidé à déplacer un ours polaire de 910 livres vers une installation de détention temporaire. L'ours sera relâché dans la nature dans quelques semaines. Photo : Gouvernement du Manitoba

Churchill, officieusement connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire, se trouve au milieu d'un corridor naturel où vit ce grand mammifère. À l'est de Churchill se trouve le parc national Wapusk qui abrite les aires de mise bas estivale des ours.

Button Bay, situé à l’ouest de la ville, est généralement la première section de la côte ouest de la baie d’Hudson où les eaux sont immobilisées par la glace chaque année.

Pendant une saison normale, les signalements d'ours polaires se multiplient à l'automne. Les ours qui sont placés en détention temporaire sont ensuite relâchés au moment du gel.

Les trois ours capturés cet été seront relâchés après 30 jours, explique Chantal Maclean. Le dernier arrivé en détention temporaire est un individu de 910 livres capturé à l'ouest de Churchill, le 8 août dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le dernier ours capturé dans la région de Churchill est un individu de 910 livres. Il a fallu 10 personnes pour le déplacer dans une camionnette de la GRC. Photo : Gouvernement du Manitoba

Avant d'avoir recours à la capture des ours, les agents de conservation affirment qu'ils essaient d'abord d'éloigner ceux qui causent problème vers Button Bay. Ils utilisent des cartouches de fusil de chasse remplies de projectiles mous ou le bruit et le vent des rotors d'hélicoptère pour les éloigner.

Si ces tentatives échouent, les ours polaires sont mis sous sédation puis transportés par automobile ou par avion vers l'installation de détention temporaire.

Notre programme vise la coexistence des prédateurs. C'est une mauvaise journée pour nous lorsque nous devons nous occuper d'un ours , affirme Mme Maclean.

Elle précise qu’ils ne déplacent les ours que lorsque ces derniers courent le risque de s'habituer aux humains ou à leur nourriture ou qu’ils constituent une menace pour les personnes, les biens ou eux-mêmes.

Avec les informations de Bartley Kives