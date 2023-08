Camille Thériault est nommé PDG d’UNI Coopération financière

UNI Coopération financière a annoncé mercredi la nomination de Camille Thériault comme PDG de l’institution financière.

Il succède à Robert Moreau, dont le départ a été annoncé mardi soir. Camille Thériault affirme qu'il s'agit d' un retour au bercail après une absence de six ans . Le président du conseil d'administration, Pierre-Marcel Desjardins, assure qu'il est une personne tout indiquée pour poursuivre la suite de notre transition .

L'ancien chef de la direction Robert Moreau a été écarté par le conseil d'administration un mois après le début de la transition des services bancaires d’UNI, qui s’est dissociée du Mouvement Desjardins le 30 mars dernier.

La transition a été houleuse. De nombreux clients se sont plaints de problèmes avec les services en ligne. D’autres ont eu de la difficulté à activer leur carte de débit ou à recevoir leur paye.

Camille Thériault a été appelé en renfort. Il restera en poste le temps requis pour la transition , a assuré Pierre-Marcel Desjardins.

Le nouveau président explique qu’il va falloir faire un diagnostic pour comprendre la réalité de l’implantation de ce projet. On me dit que l’engin du nouveau système est très solide mais que l'implantation on a eu des pépins .

Il assure que les membres vont être au cœur des décisions prises par l’institution acadienne à l’avenir.

UNI Coopération financière est la plus grande institution financière acadienne francophone et compte 1000 employés. Les Caisses populaires acadiennes ont été fondées en 1936.

