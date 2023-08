Le nageur rimouskois Mathis Bourbonnais a réalisé son plus grand défi sportif en eau libre samedi. L'athlète de 18 ans a traversé le lac Témiscouata à la nage.

Le Rimouskois a entamé sa traversée samedi à 5 h 24 à partir de l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata. Il est arrivé 9 heures et 45 minutes plus tard à la plage de Dégelis, où une petite foule l’attendait, visiblement impressionnée.

En tout, Mathis Bourbonnais a parcouru à la nage presque l’équivalent d’un marathon, soit 38,2 kilomètres.

Déjà l’an dernier, il était devenu le premier nageur à parcourir 32 kilomètres à la nage sur le lac Témiscouata. En 2021, il a battu un record de vitesse en nageant 12 kilomètres sur le lac Témiscouata.

Les deux dernières journées, j’avais vraiment mal à mes muscles, mais là, ça va bien!

À son arrivée, Mathis Bourbonnais était émotif… et en hypothermie. La température de l’eau oscillait entre 60 et 62 degrés Fahrenheit. Le froid, ça a été un gros obstacle à la traversée , témoigne Mathis Bourbonnais en entrevue à l’émission Info-Réveil.

Il raconte que la nage en eau libre est en tout point différente de celle dans une piscine. Il n’y a pas de vagues dans une piscine, l’eau est contrôlée. En eau libre, on ne peut rien contrôler. S’il pleut, il pleut. S’il fait froid, il fait froid. S’il y a de la vague, il y a de la vague , explique-t-il. Elle lui permet également de découvrir de beaux paysages, souligne le Rimouskois.

Le temps passé dans l’eau a également été un important défi pour l’athlète. C’est sûr qu’en 9 heures 45 minutes, on a le temps de penser à plein d’affaires , dit-il. Surtout au début, on n’a pas mal aux muscles, on n’est pas trop fatigué, pas trop essoufflé, on n’a pas trop froid. On a le temps de penser à n’importe quoi. Cependant, après 14 kilomètres de nage, l'athlète a commencé à ressentir une douleur aux épaules. C’est juste une lutte contre soi-même pour essayer de tenir le plus longtemps possible , fait-il valoir.

J’aurais pu abandonner à plusieurs reprises […], mais je ne suis pas une personne qui abandonne facilement.

Tout au long du défi, le Rimouskois était suivi par plusieurs embarcations. C’est grâce aux accompagnateurs à bord qu’il réussissait à s’hydrater et à s’alimenter.

En tout, 10 000 dollars ont été amassés au profit de Leucan, une association pour les enfants atteints du cancer, pour réaliser cette traversée.

L’athlète, qui fait également partie de l’équipe de nage du Rouge et or de l’Université Laval à Québec, prendra le temps de se reposer dans les prochains jours. Toutefois, il rêve déjà de son prochain défi : la traversée de la baie de San Francisco, entre l’île d’Alcatraz à San Francisco.

D'après une entrevue menée par Éric Gagnon