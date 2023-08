Le nettoyage se poursuit en Nouvelle-Écosse après les inondations destructrices du mois dernier et le gouvernement fédéral ainsi que le Bureau d'assurance du Canada travaillent sur une façon d'offrir des assurances pour ce genre de dommages.

Actuellement, les polices d'assurance standard ne couvrent généralement pas les ondes de tempête et les inondations de surface, car elles sont considérées comme un risque trop élevé.

Craig Stewart, vice-président au changement climatique et aux affaires fédérales du Bureau d'assurance du Canada (BAC), dit que le but est de mettre en place un programme national d'assurance contre les inondations d'ici le 1er avril 2025.

Vous continuerez à souscrire une assurance habitation comme vous le faites via votre assureur actuel, mais vous aurez accès à une assurance complète contre les inondations , dit-il.

Craig Stewart précise que la collaboration avec le gouvernement fédéral a commencé il y a 2 ans et demi, lorsque le ministre de la Sécurité publique a convoqué un groupe de travail pour examiner comment les réponses aux inondations pourraient être améliorées. Il estime qu'il y a actuellement 1,5 million de ménages dans les zones à haut risque.

Ouvrir en mode plein écran Une femme et des enfants naviguent dans une barque alors que la ville d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, était inondée, en 2021. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Selon le budget fédéral de l'an dernier, le gouvernement a proposé de fournir 31,7 millions $ sur 3 ans, à compter de 2023-2024, pour lancer un programme d'assurance contre les inondations à faible coût, visant à protéger les ménages à haut risque d'inondation et sans accès à une assurance adéquate.

Les détails doivent encore être peaufinés, mais Craig Stewart dit que la couverture serait d'environ 300 000 $, avec une franchise qui devra être abordable .

Vous payerez pour le risque auquel vous êtes confronté, mais ça ne vous mettra pas en faillite. L'idée est de plafonner la couverture pour que le programme reste abordable.

On ne sait pas combien il en coûtera de plus pour inclure la protection contre les inondations sur une police d'assurance. Mais Craig Stewart croit que ça va dépendre du contenu de la maison, du coût des réparations et du niveau de risque.

Si vous décidez que vous ne voulez pas souscrire à cette assurance et la payer, vous ne pouvez pas vous attendre à être dédommagé lors d’un sinistre , dit Craig Stewart.

Ouvrir en mode plein écran Un secteur inondé de Bedford, en banlieue d'Halifax, trois jours après les inondations éclair du 21 juillet 2023 en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Le ministère de la Sécurité publique a d’ailleurs précisé que les dommages causés aux propriétés résidentielles par les inondations ne seraient plus admissibles au partage des coûts fédéraux dans le cadre des dispositions d'aide financière en cas de catastrophe une fois que l'assurance contre les inondations sera considérée comme disponible et abordable pour les Canadiens.

La décision de continuer ou non à fournir une aide financière en cas de catastrophe pour les dommages assurables causés par les inondations dans leurs régions appartiendra aux provinces et aux territoires , indique le ministère.

Le ministère ajoute que les inondations sont la catastrophe naturelle la plus courante et la plus coûteuse au Canada. Il a déclaré que son groupe de travail a estimé que le coût moyen des inondations résidentielles au Canada est de 2,9 milliards $ par an.