Plus de 24 heures après l’affrontement qui a causé des blessures à une vingtaine de personnes à Hérouxville, le camp Val Notre-Dame constate l’ampleur des dégâts.

Il faut faire décontaminer la cafétéria et tous les bâtiments qui ont été contaminés par les résidus, parce qu'il faut comprendre que les gens qui étaient à la cafétéria sont sortis avec sur eux des résidus de poivre de Cayenne. Ils sont allés dans leur chalet pour passer la nuit, donc ils ont indirectement contaminé aussi les autres chalets , explique le président du conseil d’administration, Alain Côté.

Le camp a contacté ses assureurs, mais s’attend à avoir des pertes financières. Il déplore notamment la perte de nourriture.

Val Notre-Dame devra être fermé durant quelques jours, mais vise à rouvrir à temps pour les visiteurs de la fin de semaine prochaine.

Lundi soir, vers 18 h 30, cinq personnes de Montréal, âgées de 17 à 21 ans, sont arrivées au camp de vacances à Hérouxville et ont ciblé un jeune homme de 19 ans qui se trouvait dans la cafétéria avec un gaz qui s’apparente à du poivre de Cayenne.

Les gens qui se trouvaient dans le bâtiment ont tous été incommodés par le gaz. Sur les 17 personnes qui ont dû être transportées à l’hôpital, trois étaient des employés du camp. Ils ont obtenu leur congé du centre hospitalier mardi.

La totalité des campeurs a décidé de quitter le site pour retourner là dans la région de Montréal , affirme le président du C.A. Le groupe qui a subi les contrecoups de l’affrontement a l’intention de revenir l’été prochain, se réjouit Alain Côté.

C'est dans la cafétéria du camp Val Notre-Dame, à Hérouxville, que l'affrontement aurait eu lieu le 14 août 2023, en soirée. Photo : Radio-Canada / Hugo Mercier

Précision sur les circonstances de l’affrontement

Les circonstances de l’événement sont maintenant plus claires pour M. Côté. C’est un un jeune qui faisait partie des campeurs cette semaine qui a été pris à partie par un autre groupe de jeunes qui est venu de Montréal, donc les l'événement primaire n'a pas été fait au camp. Ça a été fait il y a 3, 4 mois, dans la région de Montréal, mais malheureusement pour nous, la finalité de cet événement-là s'est faite au camp , déplore-t-il.

Après avoir tenté de fuir, les cinq individus ont été arrêtés par la Sûreté du Québec (SQ), puis libérés en attente de la suite des procédures.

M. Côté insiste sur le fait qu’il s’agit d’un événement rare à ce camp familial. C'est un incident qui est isolé, qui avait rapport seulement avec un jeune qui était parmi nos utilisateurs cette semaine et donc, c'est vraiment un incident isolé sans rapport avec le groupe qui était présent, sans rapport avec le camp Val Notre-Dame non plus , précise-t-il.

Au moment de l’événement, il y avait une centaine de personnes sur le site, incluant les campeurs et le personnel.

L'enquête de la Sûreté du Québec (SQ) se poursuit. On ne sait pas encore à quel type d'accusation les cinq suspects pourraient faire face.

