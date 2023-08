La prolifération prolongée d’algues bleues change l’aspect de l’eau à Regina et Moose Jaw

Des experts qui travaillent à la station de traitement de l'eau à Buffalo Pound indiquent que les changements de l'aspect et de l'odeur de l'eau potable à Regina et Moose Jaw sont causés par la prolifération « importante et prolongée » d'algues bleu vert dans le lac Buffalo Pound.

Environ 270 000 résidents, soit 25 % de la population saskatchewanaise, s'approvisionnent en eau auprès de cette station de traitement de l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Échantillons d'eau du lac Buffalo Pound datant de février (à gauche) comparés à des échantillons d'eau datant d'août (à droite). Photo : Fournie par Blair Kardash

L'eau du robinet reste toujours potable en dépit de son odeur et de son goût, précise Blair Kardash, le directeur du laboratoire et de la recherche de la station d'épuration d'eau.

Ces organismes produisent des composés chimiques qui donnent à l'eau le goût et l'odeur que les gens décrivent comme des algues ou du moisi , explique-t-il.

Dans certains cas, en particulier lorsque le débit de la station d'épuration est au maximal, notre système de charbon actif granulaire n'est pas en mesure d'éliminer tous ces goûts et odeurs , ajoute Blair Kardash.

D’ailleurs, la prolifération précoce d'algues était responsable du changement dans l’aspect de l’eau à la station d'épuration durant le mois de mai dernier.

Dans le passé, l'usine de traitement d'eau utilisait d'autres mesures pour contrer ce problème, mais elles ne sont pas envisageables pour l'instant, car l'installation est en cours de rénovation.

