Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets toujours à la recherche de personnel

À moins de trois semaines de la rentrée scolaire, le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets tient un salon de l’emploi, mercredi, pour recruter du personnel. C’est la deuxième fois que le CSS tient ce genre d’événement.

La directrice du Service des ressources humaines de l’organisme, Nadia Tremblay, affirme que de nombreux postes sont à pourvoir ou des remplacements à prévoir dans plusieurs départements.

On a quand même des besoins dans différentes sphères en enseignement, au niveau du personnel de soutien, a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. J’en ai même au niveau des professionnels, entre autres en psychoéducation, des conseillers pédagogiques. Donc, on a un certain éventail de besoins.

Au début de l’année 2023, le CSS avait dû couper plusieurs services, faute de personnel pour les maintenir. Le nombre de classes de maternelle 4 ans a été diminué d'environ la moitié, l’aide en orthopédagogie a été réduite et la fréquence des transferts d’élèves a été revue à la hausse.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Service des ressources humaines du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, Nadia Tremblay, accompagnée du directeur général, Patrice Boivin. (Photo d'archives) Photo : Facebook (capture d'écran)

Pour l'année scolaire 2023-2024, Nadia Tremblay indique qu’aucun service n’est actuellement en péril. L’objectif, c’est de combler l’ensemble de nos besoins, a-t-elle ajouté. On a travaillé fort pour faire des blitz, mais il y a encore des besoins qui sont présents.

Publicité

Recrutement à l’international

Pour tenter de pallier la pénurie de main-d’œuvre, le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est allé recruter du personnel à l’international. Par contre, les longs processus d’immigration retardent l’arrivée de ces nouveaux enseignants.

Le gros boom d’arrivée de travailleurs va se faire pour l’année scolaire 2024-2025, avec tous les délais qu’on vit au niveau de l’immigration et tout ça, a assuré la directrice. On va avoir quelques travailleurs qui arrivent également sous peu de la France.

On est constamment en recrutement.

Manque de relève

La directrice du Service des ressources humaines du CSS explique avoir aussi remarqué une baisse du nombre de finissants en enseignement, notamment dans les spécialités au secondaire. On pense aux maths, sciences, en français, en anglais, a-t-elle énuméré. Il y a des champs entre autres au niveau des sciences humaines, où il y a de moins en moins de gens.

Le CSS a terminé l'année scolaire 2022-2023 avec près de 60 enseignants non légalement qualifiés pour pallier le manque de personnel. Nadia Tremblay se fait toutefois rassurante sur la question.

Publicité

Oui, il peut y avoir des gens qui sont non légalement qualifiés, a-t-elle lancé. Ce qu’on veut s’assurer, quand même, c’est qu’on soit en mesure d’assurer des services qui viennent répondre aux besoins des élèves, et on s’assure d’accompagner ces ressources-là, qui n’ont peut-être pas nécessairement les qualifications requises.

Le salon de l'emploi du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets se tiendra de 14h à 17h30 à la Cité étudiante de Roberval, à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien et à l'École secondaire des Grandes-Rivières de Dolbeau-Mistassini, dans le bâtiment des Chutes situé à Mistassini.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay