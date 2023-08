Le pont des Piles, qui enjambe la rivière Saint-Maurice à Shawinigan, est complètement fermé à la circulation durant trois soirs et trois nuits cette semaine, occasionnant un détour d’environ 15 kilomètres pour les automobilistes.

Le pont est inaccessible les 15, 16 et 17 août, de 19 h 30 à 5 h 30 du matin. Les citoyens peuvent utiliser la 153 et la 157 comme détour ou la sortie 220 sur l’autoroute 40, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

On doit fermer le pont des piles pour travailler à préparer notre nouveau chantier pour avoir le nouveau pont des Piles qui sera mis en fonction d'ici 2025 , explique la porte-parole au ministère, Émilie Lord.

Publicité

Elle affirme que le nouveau pont sera construit à côté de la structure actuelle et que d’autres entraves à la circulation sont à prévoir. C’est certain qu’il y aura peut-être des fermetures de façon sporadique, des déviations de voies, c'est certain, [et] on va devoir fermer certainement de nuit à un moment donné, mais les communications seront faites ultérieurement , précise Mme Lord.

La construction du nouveau pont représente un chantier de près de 90 millions de dollars.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin