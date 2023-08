Les festivités de l’Exposition nationale canadienne (CNE) sont lancées. Plus d'un million de visiteurs profiteront d'une foule de nouvelles attractions à l'immense fête foraine à partir de vendredi, dont une grande roue géante.

Au menu cette année à la foire connue pour sa nourriture extravagante : crème glacée au hamburger au fromage, gratin au fromage rose, hot-dog de cornichon au beurre d'arachide, pizza à la poutine, fromage en grains frit, et bien plus.

L’Exposition nationale canadienne, plus connue sous son nom anglais Canadian National Exhibition, proposera plusieurs spectacles, dont ceux de Dionne Warwick et des Canadiens Kardinal Offishall et Jann Arden.

Darrell Brown, PDG de l'Exposition nationale canadienne, et la drag queen torontoise Tynomi Banks procèdent au lancement de l'événement.

La drag queen torontoise Tynomi Banks sera quant à elle accompagnée des artistes drag Mo Heart, Jan Sport et Ivory Towers pour le spectacle Drag EXtravaganza le 29 août. Il s'agit d'une première pour le rendez-vous annuel.

Pour couronner le tout, une grande roue géante, l'un des sept nouveaux manèges à la foire, selon Greg Scooter Koreg, le vice-président de l'entreprise North American Midway Entertainment. Cette dernière fournit des manèges à la l'exposition.

La grande roue Superwheel fait 150 pieds de haut, soit près de 46 mètres. Il s'agit du plus grand manège d'observation de son genre à orner la ligne d'horizon de Toronto.

Une exposition sur le groupe Pink Floyd

Le billet pour l'exposition Pink Floyd, qui est déjà en cours au centre Better Living, comprend l'entrée gratuite à la CNE s'il est utilisé du 18 août au 4 septembre.

L'exposition invite les visiteurs à célébrer cinq décennies de musique et de souvenirs du groupe emblématique britannique.

L'exposition « The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains » présente plus de 350 objets liés au groupe Pink Floyd.

Les participants sont plongés dans un voyage audiovisuel à travers l'histoire de Pink Floyd de 1976 aux années 2000, avec plus de 350 artefacts , y compris des instruments, des paroles manuscrites et des pochettes d'album.

L'Exposition nationale canadienne présente l'exposition « The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains ».

Un retour en force

Un an fait toute la différence , affirme le PDG de la CNE , Darrell Brown. Il y a un an, on tentait de survivre après deux ans de pandémie , ajoute-t-il.

L'ambiance est totalement différente à présent. L'année dernière, l'immense foire a attiré environ 1,56 million de festivaliers, dont la moitié venait de l'extérieur de la région de Toronto.

Les retombées économiques de la dernière fête foraine représentent plus de 250 millions de dollars pour la ville et la province.

Aucune fermeture de route n'est prévue pour la tenue de cet événement, mais vous pouvez vous attendre à des embouteillages et à des retards dans la région, prévient le Service de police de Toronto.

Les autorités conseillent aux automobilistes de planifier des chemins de rechange et recommandent d'utiliser le transport en commun.