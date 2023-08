Pêcheur disparu en mer : la police relance le public pour faire progresser l’enquête

La Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick cherche toujours des renseignements du public qui l’aiderait à faire progresser son enquête sur la disparition récente de deux pêcheurs en mer.

Aldéric Thibodeau, 75 ans, et Léandre Thibodeau, 82 ans, sont partis à la pêche le 7 août vers 13 h depuis le quai de Brantville, à côté de Tabusintac. Ils ont ensuite été portés disparus.

La police a confirmé le 13 août que le corps de l’un d’eux a été retrouvé la veille, mais elle n’a pas précisé son identité.

Dans une mise à jour publiée mardi, la GRC indique que les recherches sur terre et sur mer se sont étendues sur environ 750 kilomètres carrés.

La police promet de suivre toutes les pistes si le public lui donne de nouveaux renseignements.