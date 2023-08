La banque alimentaire de North Sydney a élargi son travail dans la communauté avec des programmes de style camp d'été pour les enfants.

Huit programmes se déroulent au cours de la semaine avec 100 enfants qui viennent participer.

Lorsque la banque alimentaire a démarré en octobre 2022, elle avait un seul programme qui accueillait une douzaine d'enfants.

Les participants sont des enfants de North Sydney et des communautés voisines du Cap-Breton, Sydney Mines et Florence.

Il y a toute sorte d’activité pour tenter de plaire à autant de jeunes que possible y compris un atelier où les enfants écrivent des scénarios et font leurs propres films. Il y a aussi un programme artistique, des sports et des événements en plein air.

Paige Cox, la coordonnatrice du programme pour les jeunes, explique que le projet a commencé parce que les enfants de la région avaient besoin d'un endroit où aller pendant les vacances d'été et que la plupart n'avaient pas les moyens de quitter le quartier.

Je voyais des enfants et ils voulaient un endroit où aller et juste un endroit pour traîner du côté nord, où la plupart pourraient se rendre en marchant , explique-t-elle.

Grand besoin

Selon le rapport de 2021 sur la pauvreté des enfants et des familles en Nouvelle-Écosse, qui utilise des renseignements fiscaux de 2019, le taux de pauvreté des enfants dans la Municipalité régionale du Cap-Breton est de 33 %.

Ouvrir en mode plein écran La banque alimentaire de North Sydney a élargi ses programmes pour les jeunes pour offrir toutes sortes d'activités à l'année. Photo : Radio-Canada / George Mortimer

Lynn McCarron, qui est directrice générale de Centraide Cape Breton, affirme que des programmes comme ceux de la banque alimentaire de North Sydney sont importants pour les communautés, car ils offrent aux enfants un lieu de socialisation, en particulier pendant les mois d'été. Elle ajoute que certains parents n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans des sports organisés ou des camps d'été.

Je dirais que ce serait certainement extrêmement important pour la santé mentale des enfants et pour leur bien-être , indique Lynn McCarron. Même le simple fait d'avoir une interaction avec des adultes est très important.

Paige Cox constate d’ailleurs déjà des changements positifs chez certains des enfants.

Nous entendons certainement des enfants qui ont besoin d'un espace sûr et ces enfants se sont vraiment épanouis grâce à leur participation aux activités , dit-elle. La différence que j'ai vue en eux depuis qu'ils ont commencé est incroyable et de faire partie de cette transformation est aussi incroyable!

La banque alimentaire est installée dans une ancienne école primaire. Les jeunes ont planté des jardins à l'extérieur, avec des rochers peints et des maisons de fées. Et Paige Cox dit qu'ils s'amusaient beaucoup.

J'ai des enfants qui, quand c'est l'heure de partir, demandent : 'Est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps ?' , rapporte l’organisatrice.

Les programmes se déroulent maintenant l'après-midi, mais passeront aux soirées et aux week-ends lorsque l'école commencera en septembre.