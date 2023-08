Les refuges d’Ottawa submergés par une vague de migrants

Les ressources d’hébergement d’urgence d'Ottawa connaissent un afflux marqué de migrants depuis le début de l’été : une crise sociale que des organismes comparent désormais à celle de Toronto.

Le directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley, affirme qu'un nombre record de migrants s'est présenté au refuge de la rue Waller ces dernières semaines.

M. Tilley a été sidéré lorsqu'il a pris connaissance des dernières données. Depuis le début du mois de juin, l’organisme a accueilli 228 nouveaux chambreurs, dont 87 sont de nouveaux arrivants, la plupart des demandeurs d’asile.

Cela représente plus du triple, voire du quadruple, du nombre de demandeurs d'asile que nous recevons normalement , explique M. Tilley.

Nous avons déjà dépassé notre capacité d’accueil pour les personnes en situation d’itinérance. Nous avons donc du mal à gérer cet afflux.

Ouvrir en mode plein écran Peter Tilley est le directeur général de la Mission d’Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

La directrice des programmes et des services au Centre d'hébergement pour femmes Cornerstone, Martine Dore, a constaté une augmentation de 50 % du nombre de migrants au cours des trois derniers mois. Là encore, la plupart sont des demandeurs d'asile. Elle craint que cette demande croissante ne finisse par pousser des personnes à la rue.

J'ai vu les reportages sur Toronto et cela m'a brisé le cœur, et cela m'a rendue très anxieuse à propos de ce à quoi nous allons être confrontés ici dans le futur , dit-elle.

Ce n'est qu'une pression de plus sur un système qui est déjà très sollicité.

Des chiffres qui ne mentent pas

En juin, le Canada avait traité près de 60 000 demandes d'asile, soit le nombre le plus élevé depuis 2015.

Publicité

Des milliers de personnes se sont présentées dans les centres d'hébergement d'urgence de Toronto. Le nombre de migrants y est passé de 530 par nuit en septembre 2021, à 2800 en mai. Cette vague a poussé des dizaines de personnes à camper devant un centre d’hébergement du centre-ville.

Les données officielles de la Ville d'Ottawa montrent quant à elle que le nombre de migrants dans les ressources d’hébergement d’urgence pour adultes a presque doublé en seulement six mois, passant de 121 en janvier à 222 en juillet. Pendant la même période, leur nombre aurait toutefois diminué dans les refuges destinés aux familles.

Les données ne précisent pas combien de ces nouveaux arrivants sont des demandeurs d'asile.

Ces derniers sont confrontés à des défis particuliers, car ils arrivent sans permis de travail et ne bénéficient pas de la même aide du fédéral que celle accordée aux réfugiés parrainés.

Ouvrir en mode plein écran En juin, le Canada avait traité près de 60 000 demandes d'asile, soit le nombre le plus élevé depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul/CBC

Traqué dans son pays

Selon M. Tilley, la plupart des demandeurs d'asile qui se présentent à la Mission d’Ottawa sont originaires d'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et du Nigéria. Femi Biobaku est l'un d'entre eux. Il est arrivé par avion à Ottawa, après avoir fui le Nigéria l'année dernière.

Publicité

M. Biobaku raconte qu’il vivait comme une personne traquée dans son pays d'origine, et n'avoir eu d'autre choix que de partir. Mais le mois qu'il a passé dans un dortoir de huit personnes à la Mission d’Ottawa l'a traumatisé à nouveau.

Un intervenant social l'a alors référé à la Maison Mathieu d’Ottawa, un programme de logement de transition qui offre un soutien spécialisé aux demandeurs d'asile.

Le Nigérian confie que l’organisme lui a sauvé la vie.

Pendant les 28 jours que j'ai passés [à la Mission d’Ottawa], je n'ai pas dormi. Mais la première fois que je suis entré dans la Maison Mathieu, j'ai dormi comme si j'étais à la maison , raconte-t-il.

S’il n’avait pas été orienté vers cette ressource, M. Biobaku croit qu’il n’aurait pas tenu le coup.

Je me serais sans doute enlevé la vie parce que je n’aurais pas su ce qui m’attendait à l’extérieur. J'avais peur.

Cependant, la Maison de Mathieu est tellement débordée qu'elle a décliné une centaine d'appels le mois dernier, la plupart venant de refuges pour personnes itinérantes.

Il n'y a pas d'endroit où les accueillir. Il n'y a tout simplement pas de logement , insiste M. Tilley

Nous essayons de demander de l’aide au gouvernement fédéral pour accueillir ces personnes, mais c'est là que le bât blesse.

Mme Dore est du même avis.

Toutes les ressources sont saturées , dit-elle.

Des migrants qui se retrouvent à la rue

La Maison Mathieu a rapidement bonifié ses services pour répondre à la demande, passant de huit à 92 lits réservés aux demandeurs d'asile en seulement trois ans. Mais même ce rythme n'est pas suffisant, selon le directeur général de l’organisme, Allan Reesor-McDowell.

S'il n'y a pas de place, ils finissent par rester dans les ressources d’hébergement d’urgence, ou certains d'entre eux finissent par dormir dans la rue , explique-t-il.

Selon la Ville, 135 personnes vivent actuellement dans la rue à Ottawa, mais les autorités n’ont pas de données récentes sur le nombre de demandeurs d'asile. La Ville indique être intervenue pour 190 campements cette année en fournissant des ressources d’aide, mais elle en a aussi démantelé quelques-uns.

M. Tilley rapporte qu'il y avait un mini campement de cinq à huit personnes juste à côté de la Mission d’Ottawa la semaine dernière. La police l'a démantelé mardi, mais il était de retour mercredi soir.

Pour plusieurs, l'accessibilité au logement explique en grande partie la situation. La concurrence est si féroce que les propriétaires peuvent choisir leurs locataires, ce qui désavantage les demandeurs d'asile sans antécédents de crédit, selon M. Reesor-McDowell.

Ça rend les choses très difficiles , dit-il.

Alors qu'il fallait auparavant environ trois mois pour trouver un logement permanent pour les chambreurs de la Maison Mathieu, il en faut désormais six.

Si rien ne change, il croit qu’Ottawa pourrait connaître le même sort que Toronto.

Il y a un risque très élevé qu'une telle situation se produise à Ottawa et dans tout le pays, parce qu'une fois qu'on a atteint le point de bascule, il ne faut pas beaucoup plus de personnes pour que la situation devienne vraiment critique , pense M. Reesor-McDowell.

Nous en sommes là, nous sommes pile au moment où les choses pourraient s’empirer très rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère de l'Immigration affirme qu'il est du ressort des gouvernements provinciaux et municipaux d'aider les migrants à se loger. (Photo d'archives) Photo : CBC News / Ivanoh Demers

Prévenir la crise

Même si la situation peut sembler insurmontable, M. Reesor-McDowell croit qu’il n’est pas difficile de prévenir la crise. Il affirme que son programme pourrait facilement être étendu, en ouvrant plus de foyers, et en aidant les réfugiés à trouver rapidement un logement pour une fraction du coût de leur hébergement dans un centre d’hébergement.

Si nous parvenons à détourner ces personnes du système des refuges, il n'y aura pas de crise à Ottawa , insiste-t-il. "Nous pouvons éviter ce que nous voyons à Toronto.

Mais si la Ville a été un partenaire efficace, le gouvernement fédéral est absent, selon lui. M. Reesor-McDowell dit n’avoir touché aucune aide financière d’Ottawa.

Dans un communiqué, le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a déclaré que le logement et les services destinés aux migrants relevaient généralement de la responsabilité des provinces et des municipalités . Cependant, le ministère affirme qu'il continue à aider pour que les demandeurs d'asile trouvent du logement.

Le gouvernement rappelle d’ailleurs l’existence du Programme d'aide au logement provisoire qui vise à répondre aux pressions extraordinaires dues à la hausse du nombre de demandeurs d’asile. La ville d'Ottawa a reçu plus de 26 millions de dollars de ce programme entre 2017 et 2022.

Mais selon M. Reesor-McDowell, les gouvernements doivent cesser de se quereller sur les champs de compétences et investir au plus vite de l'argent dans les programmes qui fonctionnent.

J'aimerais beaucoup que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble sur ce sujet, qu'ils aident des organisations comme la nôtre, car si nous ouvrons une maison d’hébergement par mois, cela fait dix personnes de moins dans la rue ou les refuges , pense-t-il.