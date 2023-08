Coups de feu à Beauport : quatre personnes arrêtées par la police de Québec

Trois hommes et une femme ont été arrêtés par la police de Québec au cours des dernières heures en lien avec de coups de feu tirés dans le secteur Beauport, le 13 août dernier.

Quatre perquisitions ont eu lieu dans le secteur de Beauport, Haute-Saint-Charles et Boischatel et quatre véhicules ont été saisis et perquisitionnés , rapporte le Service de police de la Ville de Québec mercredi matin.

Sur les quatre suspects, au moins deux comparaîtront ce matin au palais de justice de Québec. Un homme de 30 ans sera notamment accusé d'usage négligent d'une arme à feu et un autre, âgé de 26 ans, devrait comparaître pour menace de mort.

Ouvrir en mode plein écran Des coups de feu ont été entendus sur l’avenue Ste-Thérèse à Beauport en fin d’après-midi. Photo : Steve Jolicoeur

Ces arrestations surviennent trois jours après que des coups de feu aient été tirés sur la rue Antoine Berton, dans le secteur Beauport. Vers 16h40, les policiers ont été appelés pour des coups de feu entre des véhicules. L'incident n'a fait aucun blessé mais des traces de projectiles ont été trouvées.

L'enquête a finalement permis de retracer les suspects

Plus de détails suivront.