Carberry : des bandes rugueuses installées à l’intersection où a lieu l’accident mortel

La province du Manitoba affirme que des bandes rugueuses et d'autres nouveaux dispositifs de sécurité ont été ajoutés à l'intersection du sud-ouest du Manitoba, où un accident d'autobus en juin a entraîné la mort de 17 personnes âgées.

L'examen de la sécurité de l'intersection devrait être terminé d'ici la fin de l'automne, selon un porte-parole du gouvernement.

Des bandes rugueuses ont été installées la semaine dernière à l'intersection de la route transcanadienne et de la route 5, a déclaré mardi un porte-parole de Transports et Infrastructure Manitoba.

Cette installation a été achevée la semaine dernière, a déclaré le porte-parole.

Le département travaille également à l'ajout de panneaux d'avertissement avancés pour marquer l'intersection qui devrait être en place dans un avenir proche , a déclaré le porte-parole dans un courriel. Certaines enseignes existantes seront également remplacées dans les prochaines semaines.

Les dirigeants municipaux et les résidents de la région du sud-ouest du Manitoba ont demandé au gouvernement provincial d'apporter des améliorations immédiates à la sécurité à l'intersection après l'accident mortel de juin et un autre accident grave quelques semaines plus tard.

Ouvrir en mode plein écran C'est à cette intersection qu'un semi-remorque et un autobus transportant principalement des aînés sont entrés en collision, faisant 15 morts et 10 blessés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

L'intersection a été le théâtre d'un accident le 15 juin entre un semi-remorque et un autobus transportant des personnes âgées de Dauphin, au Manitoba, à un casino près de Carberry. Quinze personnes dans le bus sont décédées ce jour-là et deux sont décédées plus tard à l'hôpital.

Une collision entre trois véhicules à la même intersection le 31 juillet a fait trois blessés graves. Selon la GRC , une camionnette roulant vers le sud sur l'autoroute 5 est entrée dans la Transcanadienne, entrant en collision avec un véhicule utilitaire sport en direction est.

Un porte-parole du gouvernement provincial a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'un examen complet de l'intersection, qui identifiera les options d'amélioration de la sécurité à plus long terme, devrait être terminé d'ici la fin de l'automne.

Transports et Infrastructure Manitoba a déclaré mardi qu’une enquête préliminaire sur le terrain a été achevée fin juillet et qu’un consultant termine actuellement l'analyse de la sécurité de l'intersection, a déclaré le porte-parole du département.

