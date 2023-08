Trois-Rivières prête à revoir sa politique concernant les interactions avec son personnel

S'estimant bâillonnée par la ville de Trois-Rivières, Joan Hamel, qui demande des excuses publiques du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, s'est présentée au micro avec un foulard blanc portant l’inscription 40-55 sur la bouche.

Une vingtaine de personnes dans la salle l’ont imitée. La citoyenne est demeurée muette tout au long de son temps de parole. Jean Lamarche lui a demandé si elle souhaitait parler, elle a simplement décliné en hochant la tête. Le groupe a quitté la salle et manifesté quelques minutes devant l'Hôtel de Ville.

Une politique à revoir

Bien qu’il ait été clairement établi que le conseil municipal n’était pas derrière l’envoi par huissier de la lettre d’avertissement à la citoyenne Joan Hamel pour des propos tenus sur réseau social au sujet d’un fonctionnaire, les élus ont convenu que sa Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières doit être balisée.

Le conseiller municipal du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, a proposé à ses collègues de revoir cette politique qui a permis aux services juridiques de la Ville d'expédier un avertissement par huissier à des citoyens.

Si on dit que c’est la faute au règlement, bien, il faut revoir le règlement ou son interprétation. Ça s’est fait à une époque où les élus, leur intention n’était pas de museler les gens. À ce moment-ci, on n’est pas dans l’incivilité, on n’est pas dans les menaces. Ce qui s’est passé, j’ai l’impression que c’est l’inverse. On tente d’intimider une citoyenne.

Sa suggestion a été appuyée par plusieurs autres élus, dont l'avocat de métier François Bélisle qui estime la mesure complètement disproportionnée.

Un simple avis de courtoisie ou de rappel à l’ordre, on envoie ça par la poste et c’est suffisant. Quand j’envoie des mises en demeure ou des avis par huissier, c’est parce que le client dit : je veux que ça fesse.

Il ajoute que cette politique doit être balisée pour mieux discerner les moments où il faut intervenir.

On a tous à apprendre de cet épisode-là , a ajouté le maire Jean Lamarche.

Augmentation de salaire

C’est finalement une hausse salariale de 26 % sur laquelle les 15 élus se sont entendus.

Le comité chargé d'étudier la rémunération des élus de la ville a modifié sa proposition initiale.

De 40 % d'augmentation, la nouvelle mouture présentée prévoyait plutôt une augmentation de 21 % d'augmentation, tel que rapporté par Radio-Canada lundi. Cette augmentation représentait environ 7700 $.

Seule Pascale Alberne-Lahaie ne s'est pas clairement prononcée. Les autres ont tous donné leur appui. Le conseiller du district du Carmel, Pierre Montreuil, y voit une possibilité d’intéresser plus de gens à la politique municipale. Ma première motivation, il y a plusieurs années, c'était de m'assurer qu'il y ait une relève autour de la table du Conseil de ville pour que des gens qui ne sont pas nécessairement à la retraite ou qui n’ont peut-être pas autant de moyens que d'autres puissent venir s'asseoir autour de la table du Conseil.

Le salaire des conseillers municipaux de Trois-Rivières passera donc à 48 493 $.

En 2022, les conseillers municipaux de Trois-Rivières ont empoché 37 096 $ en plus d’une allocation de dépense de 17 546 $

Une approche différente

Le maire Jean Lamarche ne préside plus les séances de travail (plénière), c’est le maire suppléant Daniel Cournoyer qui anime maintenant la discussion. Jean Lamarche explique qu’il va continuer de présider les séances du conseil municipal, mais que cette nouvelle façon de faire va le dégager et lui permettre d’être plus impliqué dans les discussions.

Avec les informations de Jonathan Roberge