Des locations de maison à court terme nuisent au calme des municipalités rurales

Les touristes sont de plus en plus nombreux à louer des maisons à court terme à travers des services comme Airbnb au Canada. Un phénomène touche aussi les municipalités rurales et les lieux de villégiature du Manitoba et ne passe pas inaperçu, si bien que les municipalités se pencheront sur la question lors de leur congrès automnal.

Selon les données de Statistiques Canada, la part de marché pour ce type d'hébergement gagne du terrain dans l’industrie. Elle s’est multipliée par cinq dans la province entre 2017 et 2021, passant de 0,7 % à 3,8 %.

Carol Pritchard habite à Winnipeg Beach depuis plus de 60 ans et chérit sa tranquillité. Cette municipalité se trouve sur les berges du lac Winnipeg, à une soixantaine de kilomètres au nord de Winnipeg.

Sa quiétude est chaque année davantage perturbée par les touristes, déplore-t-elle.

Les locateurs croient qu'une seule famille viendra et cette famille invite un groupe de 20 personnes , relate-t-elle.

Carol Pritchard explique que les rues résidentielles sont alors envahies par les voitures et des soirées bruyantes qui finissent au petit matin. Elle affirme surtout perdre son sentiment de sécurité.

Le concept d'une communauté sécuritaire en connaissant ses voisins n'existe plus. Ces personnes peuvent être les plus gentilles du monde, mais nous avons déjà eu des gens qui sont entrés par effraction dans notre résidence , relate-t-elle.

Doug Belchar possède un chalet à Winnipeg Beach, depuis 1985. Il se désole de ne plus avoir de contact avec un voisin, qui reste sur place de manière plus permanente.

Je n'ai pas trop de problèmes avec les locataires AirBnb. C'est juste que je n'ai plus de voisin à temps plein. On pouvait avoir des conversations , dit-il. Ça change la dynamique du village, c'est certain.

Une question politique

Le préfet de Lac du Bonnet, Loren Schinkel, est à la recherche du juste équilibre entre réglementation et laissez-faire.

Il doit y avoir une balance. Une réglementation est seulement bonne si elle peut être appliquée. Un dialogue avec l'Association manitobaine des propriétaires de logements locatifs à court terme est nécessaire, parce qu'on veut qu'il soit la solution et non le problème , affirme-t-il.

L’Association des municipalités du Manitoba se réunira à Brandon en novembre prochain dans le cadre du congrès automnal de l'organisme et ses 137 membres auront à se prononcer sur une résolution visant à demander une réglementation provinciale

L'Association manitobaine des propriétaires de logements locatifs à court terme ne s'oppose pas à cet exercice.

Ce type de logement permet aux touristes de sortir des sentiers battus et de contribuer à l'essor économique des villages qui ont durement été touchés par la pandémie , indique-t-elle.

Dans un rapport publié au mois de juin 2023, Airbnb avance que la moitié des annonces au Canada sont affichées dans des endroits sans hôtel où les hôtes sont les seuls fournisseurs d'hébergement et moteurs du tourisme local.

Avec des informations de Richard Sabeh