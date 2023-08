Pyongyang confirme la détention d’un soldat américain

La Corée du Nord a affirmé mercredi qu'un soldat américain était entré au pays par la frontière coréenne.Il s'agit de la première confirmation officielle par la Corée du Nord de la détention du soldat de 2e classe Travis King, qui est entré lors d'une visite d'un village frontalier coréen le 18 juillet.

Travis King est devenu le premier Américain détenu en Corée du Nord en près de cinq ans. L'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA, a indiqué que M. King avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait décidé d'entrer en Corée du Nord parce qu'il était en colère contre les traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l'armée américaine .

Selon KCNA, le soldat américain cherchait refuge en Corée du Nord ou dans un pays tiers, affirmant qu'il était déçu par l’inégalité dans la société américaine .

L’agence officielle KCNA publie souvent des déclarations et des articles qui reflètent la ligne officielle du gouvernement selon laquelle les États-Unis sont un adversaire diabolique .

Il est pratiquement impossible de confirmer l'authenticité des propos du soldat américain rapportés dans les médias d'État nord-coréens.

Les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres pays accusent la Corée du Nord d'utiliser des détenus pour arracher des concessions diplomatiques.

Ouvrir en mode plein écran Un soldat monte la garde à la frontière avec la Corée du Nord, près du village sud-coréen de Panmunjom, le 4 octobre 2022. Photo : Associated Press / Ahn Young-joon

Monnaie d’échange?

Certains détenus étrangers ont déclaré après leur libération que leurs déclarations de culpabilité pendant leur détention en Corée du Nord avaient été faites sous la contrainte.

C'est de la propagande 100 % nord-coréenne. King, en tant que citoyen américain détenu en Corée du Nord, n'a aucune influence sur la façon dont la RPDC choisit de présenter son récit , a déclaré Soo Kim, un expert du cabinet de conseil LMI, basé en Virginie, et un ancien analyste de la CIA.

Quant à la libération de King, son destin repose entre les mains de la Corée du Nord.

Il est probable que le régime tente de négocier la vie de King en échange de concessions financières de la part des États-Unis. Les négociations ne seront pas faciles et les conditions seront dictées par Pyongyang , a souligné l’expert.

La Corée du Nord a déclaré qu'une enquête sur M. King était en cours, qualifiant l'entrée du soldat américain en Corée du Nord comme illégale .

Ouvrir en mode plein écran Un hélicoptère UH-60 Black Hawk de l'armée américaine lors d'un exercice conjoint Corée du Sud-États-Unis sur un terrain d'entraînement militaire. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / JUNG YEON-JE

Travis King est considéré comme déserteur

Travis King, 23 ans, était censé se rendre à Fort Bliss, au Texas, après sa libération de prison en Corée du Sud pour voies de fait. Il faisait partie des quelque 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud.

Selon des responsables américains, King – qui a choisi de purger sa peine dans un camp de travail plutôt que de payer une amende de près de 4000 dollars – a été déclaré déserteur.

La punition pour désertion peut inclure l'emprisonnement, la suppression du salaire ou le congédiement. Depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953, les États-Unis et la Corée du Nord sont techniquement toujours en guerre puisque ce conflit s'est terminé par une trêve, et non par un traité de paix. Les deux pays n'ont aucune relation diplomatique.

La Corée du Nord a déjà détenu un certain nombre d'Américains qui ont été arrêtés pour des accusations d'espionnage et autres. Mais aucun autre Américain n'y était détenu depuis que la Corée du Nord a expulsé l'Américain Bruce Byron Lowrance en 2018.

Pendant la guerre froide, un petit nombre de soldats américains qui ont fui vers la Corée du Nord sont apparus plus tard dans des films de propagande nord-coréens.

Des responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant à l’état de Travis King et ont indiqué que la Corée du Nord avait ignoré les demandes d'informations à son sujet.