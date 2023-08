Une partie de soccer organisée mardi en soirée a permis à des jeunes du quartier Jardins-Fleuris d’échanger avec les policiers de la Ville de Sherbrooke.

L’idée, c’est de favoriser la proximité entre la police et nos citoyens. On veut montrer qu’ici, la police ne veut pas traumatiser les citoyens et elle est là pour les protéger. La majorité des gens qui viennent d'ailleurs ont peur de la police en raison d’antécédents difficiles , explique le directeur du Club Endurance Fleurimont et organisateur de l'événement, Léopold Gahungu.

Ouvrir en mode plein écran Léopold Gahungu espère que l'évènement aura lieu à nouveau à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jemima Kalemba

Il explique que les jeunes, âgés de six à dix-sept ans, pourront jouer une partie de soccer avec des policiers. Les équipes seront mélangées pour faciliter les échanges.

Je crois que chez tous les enfants du quartier, aimer jouer au soccer, c’est inné. On s’amuse bien , précise un jeune du quartier Jardins-Fleuris, présent pour l'événement.

Après le jeu, il y a eu une causerie pour que les familles puissent discuter avec les policiers.

Aujourd’hui, il n’y a ni de gagnant ni de perdant. On veut que tous s’amusent

Léopold Gahungu souhaite qu’un tel événement se reproduise dans les mois à venir.