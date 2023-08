Feux de forêt : les Territoires du Nord-Ouest déclarent l’état d’urgence

Les Territoires du Nord-Ouest déclarent l’état d’urgence en raison des feux de forêt sans précédent qui ravagent le territoire. Cette déclaration vise à permettre au territoire de déployer les ressources nécessaires pour combattre ces incendies.

La situation des feux de forêt dans les régions du Slave Sud et du Slave Nord évolue rapidement et les besoins sur le terrain changent vite , indique le gouvernement territorial dans un communiqué.

Le gouvernement indique que les villes de Hay River et de Fort Smith, respectivement les deuxièmes et quatrièmes villes en importance au territoire, sont toujours à risque en raison des feux qui se situent à proximité.

Ouvrir en mode plein écran La fumée des feux de forêt a envahi Yellowknife, dimanche. Photo : Radio-Canada / Meghan Roberts

Le feu se rapproche également de la capitale et se situe actuellement à une vingtaine de kilomètres des limites de la ville. Une alerte d’évacuation a été lancée mardi en fin d’après-midi pour les secteurs de Kam Lake, Grace Lake, ainsi que le district commercial Engle, au sud-ouest de Yellowknife.

Nous sommes en situation de crise et notre gouvernement utilise tous les outils à sa disposition.

La déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire permet au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et à nos partenaires d’accéder à des ressources et de les déployer pour que nous puissions continuer notre travail et protéger les résidents et les collectivités de façon plus efficace , peut-on lire dans le communiqué.

Les télécommunications dans plusieurs communautés ont été sévèrement touchées par les incendies, prévient l’entreprise Northwestel.

Des ruines à Enterprise après l'incendie qui a ravagé le hameau.

Ouvrir en mode plein écran Les résidents ont affiché des photos de ce qui reste d'Enterprise, aux Territoires du Nord-Ouest. Selon le maire, près de 90 % de la communauté a été incendiée. Photo : Ron Pierrot/Facebook

Ouvrir en mode plein écran Des véhicules brûlés en périphérie d'Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, lundi. La GRC a indiqué lundi matin qu'environ 12 véhicules avaient été immobilisés ou détruits par l'incendie. Photo : Fournie par Ron Pierrot

Ouvrir en mode plein écran Les Forces armées canadiennes participent aux évacuations et aux efforts de lutte contre les incendies dans les Territoires du Nord-Ouest. Lundi, un avion de l'armée de l'air a transporté des résidents de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, hors de la communauté et les a amenés à Fort McMurray, en Alberta. Photo : Forces armées canadiennes

Ouvrir en mode plein écran Des membres des Forces armées canadiennes devraient être mobilisés dans les T.N.-O. mardi pour aider à lutter contre les incendies de forêt. Photo : La Presse canadienne

Ouvrir en mode plein écran La fumée des feux de forêt a envahi Yellowknife, dimanche. Photo : Radio-Canada / Meghan Roberts

Ouvrir en mode plein écran Les résidents de Hay River ont fui les feux de forêt dimanche. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

Ouvrir en mode plein écran La voiture de Lisa Mundy, résidente de Hay River, a été endommagée par la chaleur de l'incendie. Lisa Mundy a quitté Hay River dimanche soir. Photo : Fournie par Lisa Mundy

Ouvrir en mode plein écran Le rétroviseur de la voiture de Lisa Mundy, résidente de Hay River, a été endommagé par la chaleur de l'incendie. Photo : Fournie par Lisa Mundy

Ouvrir en mode plein écran La fumée des feux de forêt qui font rage aux Territoires du Nord-Ouest rend le ciel orange. Photo : Radio-Canada / Luke Carroll

Ouvrir en mode plein écran Les résidents de Hay River ont été évacués dimanche. Photo : Radio-Canada

Ouvrir en mode plein écran Des voitures et roulottes installées au ranch de Jane Groenewegen, à High Level, en Alberta, après avoir évacué des Territoires du Nord-Ouest dimanche. Photo : Jane Groenewegen

Les nouveaux résidents évacués des Territoires du Nord-Ouest en raison des feux de forêt sont invités à se rendre au centre d'accueil d'urgence de St-Albert, en Alberta.

Hay River, High Level, Fort Smith, Enterprise, Fort Providence, Fort Resolution et Jean-Marie River n’ont actuellement pas accès ni à l’internet ni au réseau cellulaire, ce qui complique grandement les communications.

Nous coordonnons avec le bureau de gestion des urgences pour avoir accès aux sites et réparer les services aussi rapidement que possible tout en restant sécuritaire , indique dans un courriel le directeur des communications, Andrew Anderson.

Les services ont aussi été réduits à l’hôpital territorial Stanton à Yellowknife, la ville ayant déclaré l’état d’urgence lundi soir. Le département des soins intensifs réduit ses services, certains patients sont redirigés vers les urgences alors que d’autres pourraient être envoyés en Alberta. Le bloc opératoire ne traitera que les opérations urgentes.

L’armée appelée en renfort

Des soldats des Forces armées canadiennes sont arrivés aux T.N.-O . mardi pour une durée de deux semaines afin de prêter main-forte aux pompiers et d’aider à la planification et à la coordination.

Ouvrir en mode plein écran Les Forces armées canadiennes participent aux évacuations et aux efforts de lutte contre les incendies dans les Territoires du Nord-Ouest. Lundi, un avion de l'armée de l'air a transporté des résidents de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, hors de la communauté et les a amenés à Fort McMurray, en Alberta. Photo : Forces armées canadiennes

Leur présence permettra également de fournir un transport aérien afin de déplacer du personnel et de l’équipement là où les besoins sont les plus criants. Les membres des Forces armées devraient aussi commencer à construire des coupe-feu dans les environs de Yellowknife et de la communauté de Dettah.

En réponse à la situation actuelle aux T.N.-O. , Ottawa annonce un financement afin de faciliter les activités d’intervention et de rétablissement pour les Premières Nations admissibles dans le cadre du Programme d’aide à la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada .

Le gouvernement du Canada mobilise toutes les ressources fédérales nécessaires pour aider à gérer cette situation sans précédent , indique le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan.

Les Territoires du Nord-Ouest comptent actuellement 236 feux actifs sur l’ensemble du territoire, dont deux se sont déclarés dans les dernières 24 heures. Un peu plus de 21 000 km2 de terre ont été touchés par les feux depuis le début de la saison.

Dimanche, la majorité des communautés de la région de Slave Sud, qui représente près de 15 % de la population ténoise, ont été forcées d’évacuer en raison des multiples brasiers dans le secteur qui menacent les routes et les villes.