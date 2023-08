La Fromagerie L’Ancêtre prend de l’expansion à Trois-Rivières

La Fromagerie L’Ancêtre, de Bécancour, aménagera une nouvelle usine d’emballage écoresponsable, de maturation et de vieillissement à Trois-Rivières. Les gouvernements fédéral et provincial lui octroient une aide financière de 3,2 millions $ pour réaliser ce projet.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, fait valoir que l’entreprise est en constant développement dans la mécanisation et l’automatisation. C'est un leader canadien de producteurs de fromage biologique.

La vision qu’ils ont eue [il y a] 30 ans, qu'ils ont entreprise, c'est strictement un approvisionnement avec cahier de charge en lait biologique. C'est certain que nous, encourager des leaders [qui] montrent la voie par leur pratique, par leur vision, c'est certainement quelque chose auquel on va être associé , affirme le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Le président-directeur général de la Fromagerie L’Ancêtre, Pascal Désilets y voit un investissement dans l’agriculture durable, la protection de la biodiversité et des sols agricoles de la part des gouvernements.

Une agriculture qui élève les standards de bien-être animal et apporte des bénéfices pour la santé des consommateurs , a-t-il fait valoir par voie de communiqué lundi.

C'est plus de 12 millions de dollars que la Fromagerie L'Ancêtre a investis depuis 10 ans afin d'augmenter et d'améliorer sa production de fromages et de beurres biologiques destinés aux marchés canadien et québécois. Notre apport à une agriculture durable depuis plus de 30 ans représente une grande fierté.