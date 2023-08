Une quinzaine de citoyens se sont rassemblés au centre-ville pour manifester leur opposition au projet de construction d’un immeuble à logements sur le terrain de l’ancien restaurant Charlie, mardi.

C’est que le comité de démolition de la Ville de Sherbrooke a donné le feu vert pour la démolition de l’ancien restaurant.

Le promoteur Multi-Flips prévoit construire deux immeubles à logements de six étages comprenant 18 logements chacun. Des espaces commerciaux occuperaient le rez-de-chaussée.

Cette situation cause de la grogne chez quelques Sherbrookois. En quelques semaines, 24 lettres ont été envoyées aux greffes de la ville. On y manifeste du mécontentement quant au projet de construction.

On trouve ça important de garder des endroits collectifs, qui se font de plus en plus rares au centre-ville. On assiste à la gentrification du centre-ville et notre objectif est de sonner l’alarme pour conserver ces endroits , souligne l’un des participants au rassemblement, Gabriel Grégoire-Mailhot.

Gabriel Grégoire-Mailhot a lui-même envoyé une lettre aux greffes de la Ville de Sherbrooke pour faire part de son mécontentement.

Ce dernier suggère la construction de logements sociaux ou d’un centre populaire autogéré. On ne veut pas construire d’autres logements inaccessibles à la population qui habite actuellement ce secteur. On veut revoir les décisions et les perspectives d'avenir pour le développement du centre-ville. On entre dans une démarche de gentrification et on veut prendre un pas de recul , ajoute-t-il.

Nellie Kuane Arseneault, une autre citoyenne présente lors du rassemblement, plaint le manque de logements sociaux dans ce secteur de la ville. C’est un autre immeuble qu’on perd qui pourrait servir aux citoyens alors qu’on s’en va plutôt vers quelque chose de privatisé. On en a déjà assez, des logements qui ne sont pas abordables. On veut avoir plus de salles pour les citoyens , exprime-t-elle.

Nellie Kuane-Arseneault propose à la ville de Sherbrooke de racheter le terrain pour en faire un endroit social.

Lors de la séance du comité de démolition de mardi, plusieurs citoyens étaient sur place pour faire valoir leurs points. La présidente du comité de démolition, Geneviève Laroche, explique que les enjeux soulevés par les résidents sont importants.

L’immeuble du Charlie a une grande valeur culturelle et sociale, rappelle Geneviève Laroche. Quand on peut garder des traces de notre patrimoine culturel, c’est précieux pour les citoyens. On a aussi un grand besoin de logements et cet édifice est inoccupé depuis plusieurs années, n'a qu’un étage et n'a pas d’habitation. Dans les enjeux de préservation des milieux naturels et de densification, on essaye de requalifier ce type d’espace.

Elle reconnaît que les besoins en logements abordables et en espaces publics peuvent toujours être défendus, même si la démolition du bâtiment a été acceptée. Les citoyens ont le droit de faire appel à la décision du comité de démolition dans les 30 prochains jours. Le dossier pourrait donc revenir au conseil municipal.

La membre du comité de démolition Danielle Berthold ajoute qu’ on a écouté, entendu et lu les gens. On va s’y attarder dès la rentrée pour trouver un moyen de pallier cette problématique.

Danielle Berthold souligne que c’est la première fois qu’elle remarque tant d’engouement pour un dossier semblable. 24 lettres, ça me prouve que les gens veulent s’occuper de leur milieu de vie , précise-t-elle.

Vandalisme sur l’ancien restaurant Charlie

Une vitre cassée et plusieurs graffitis. L’ancien restaurant a été la cible des vandales. On peut lire sur l’immeuble : Multi-Flips, watch out (Multi-Flips, attention), écrit en peinture. Les promoteurs songent à porter plainte au Service de police de Sherbrooke (SPS).

Des graffitis ont été écrits sur les vitres de l'ancien restaurant.

Deux promoteurs de Multi-Flips, qui ont refusé de donner une entrevue à Radio-Canada, ont tout de même clarifier certains points. Parmi les 36 logements construits, ils expliquent que quatre seront des logements abordables.