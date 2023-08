Jeanick Fournier prépare sa tournée au Théâtre Palace Arvida

La chanteuse saguenéenne Jeanick Fournier est installée depuis lundi au Théâtre Palace Arvida, à Jonquière, pour la préproduction de son spectacle qui fera la tournée du Québec à partir de l’automne.

Déjà, une trentaine de dates sont au calendrier, dont les 2, 8 et 9 décembre au même endroit. Selon le site Internet de l’artiste, la première représentation est prévue à Gatineau le 6 septembre. La tournée devrait s’étirer au minimum jusqu’à février 2024 avec trois soirs au Casino de Montréal.

La gagnante de l’émission Canada’s Got Talent en mai 2022 promet un spectacle qui comprendra évidemment des pièces de ses deux récents albums.

C'est les albums, c'est certain, surtout avec Vivante, qui raconte toute mon histoire de vie. C'est ça que j'avais le goût de partager aux gens, mais aussi il va y avoir des surprises, puis de mes coups de cœur aussi, pour amener les gens ailleurs dans mon univers à moi, ce que j'aime , a débuté celle qui roule sa bosse depuis des années au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Publicité

Il a aussi été dévoilé lors de la conférence de presse mardi matin que le producteur délégué de la tournée sera l’entreprise Evenko.

Je pense que les gens peuvent être surpris, mais je veux surtout que les gens dansent, s'amusent, rient, pleurent, aussi, qu'on ait un échange, comme j'aime tant parler avec le public. Toutefois, je ne ferai pas juste parler, je vous le garantis. Je vais beaucoup chanter, c'est sûr, mais j'ai le goût de vivre et de vibrer avec le public au maximum. En salle, c'est là que je me sens le mieux , a-t-elle poursuivi.

Une équipe à saveur régionale

Celle qui a aussi pris part à l’émission AGT : All Stars aux États-Unis ne se lance pas seule dans la production de son spectacle. Presque tous ses musiciens sont des gens de la région, alors que c'est Claude Boutin qui assure le rôle de directeur de journée.

C'est ma famille, c'est une expérience qu'on vit en famille, puis c'est gros, partir. On a 33 dates présentement. On part en tournée, on change de ville tous les jours. Je peux savoir si un ne va pas bien. Mon pianiste, Michel, je travaille avec lui ça fait 11 ans, et les autres membres, c'est pas mal tous des gens d'ici. J'en ai deux qui sont de Québec, mais je les connais depuis des années, ce qui fait que c'est comme sécurisant en même temps aussi , a enchaîné Jeanick Fournier.

Ouvrir en mode plein écran Jeanick Fournier a offert une prestation en compagnie de ses musiciens lors de la conférence de presse, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Elle pourra compter également sur le multi-instrumentiste Michel Otis, qui a décidé de faire le grand saut en quittant dès maintenant son poste d’enseignant de musique au Centre de services scolaire De La Jonquière.

Publicité

J'ai devancé ma retraite de deux ans. J'ai dit, je vais vivre de ma passion, je vais finir ma vie à vivre de ma passion. Quoi de mieux? , a-t-il lancé d'entrée de jeu en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le membre de Québec Issime a décidé de vivre son rêve.

Ma blonde a dit : "Hey go, voyons donc, tu ne peux pas pas manquer ça." Puis tout le monde me disait ça, ma coiffeuse me disait ça et mes amis. Ma secrétaire à l'école, elle me disait : "Si tu ne fais pas ça, je te botte le derrière." Tout le monde me disait ça, les profs aussi. Puis moi, j'hésitais, je me disais : "C'est quand même même un gros salaire." Mais c'est quoi l'argent, quand tu peux vivre de quelque chose que tu aimes, puis que tu es heureux là-dedans. [...] Moi, ma vie, c'est de jouer, puis grâce à Jeanick, puis tout ça, bien je suis rendu là, puis c'est agréable , a-t-il partagé.

Avec les informations de Simon Roy-Martel