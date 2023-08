Initier les femmes au golf, un coup à la fois!

Le Club de golf Ville-Marie accueille cet été un groupe de femmes qui s’initient à ce sport une fois par semaine, en compagnie de mentores.

L’initiative provient des Golfeuses d’enfer, un programme né à Rouyn-Noranda pour permettre à des femmes d’apprendre le golf sans pression. Les 12 participantes du Témiscamingue ont eu une formation en début de saison avant de se lancer dans des parties de golf.

La plupart avaient peut-être déjà frappé quelques balles, mais n’étaient pas à l’aise de venir seules , fait remarquer Sonia Rivest, copropriétaire du club de golf situé à Duhamel-Ouest.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Rivest, copropriétaire du Club de golf Ville-Marie depuis 32 ans, observe que plusieurs golfeuses viennent jouer en famille. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Seize semaines d’apprentissage et de plaisir

Elles étaient six, lundi soir, pour pratiquer leurs techniques au Club de golf Ville-Marie. Des mots d'encouragement se faisaient entendre à chaque balle frappée.

Les nouvelles adeptes de golf, qui sont dans la vingtaine et la trentaine, sont séparées en deux groupes et accompagnées d'une mentore.

Pour Andréa Desjardins, arrivée au Témiscamingue il y a un an, ce groupe lui permet de se bâtir un réseau social et de découvrir un loisir qu’elle n’avait jamais pratiqué auparavant. Elle ne s’est pas laissée décourager par les difficultés rencontrées en début de saison.

J’ai vraiment du plaisir et je vois de l’amélioration, donc c’est encourageant pour le futur , exprime-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Alysson Larouche, Andréa Desjardins, Steffie Chartier et Nicole Côté. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Comme plusieurs Golfeuses d’enfer, le jeu est une affaire de famille pour Andréa Desjardins. Elles sont nombreuses à pratiquer ce sport avec leur conjoint et à faire découvrir le golf à leurs jeunes enfants.

Développer des aptitudes

De son côté, Rosalie Chaumont n’en était pas à son premier parcours de neuf trous, mais elle désirait développer des aptitudes.

J’aimais beaucoup jouer au golf, mais je n’étais pas très bonne, lance-t-elle sans détour. C'est vraiment cette année que j'ai vu de belles différences. Je me suis vraiment améliorée avec les conseils des mentores et avec nos premiers cours , affirme Mme Chaumont.

Ouvrir en mode plein écran Diane Trudel, Rosalie Chaumont, Alexia Brouillard et Audrey Côté-Baril. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La golfeuse apprécie particulièrement la rotation des joueuses d’expérience. Elles donnent toutes des conseils différents, parce que tout le monde a sa propre façon de jouer , indique-t-elle.

Andréa Desjardins et Rosalie Chaumont sont unanimes : la concentration et la constance sont les aspects du jeu les plus difficiles à maîtriser.

Une journée, tu peux venir jouer et ça va super bien, ça va bien driver, tu vas bien putter. Et l’autre journée, ça va être épouvantable! , souligne Mme Desjardins en rigolant.

Ouvrir en mode plein écran Diane Trudel possède près de 50 ans d'expérience en golf. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Mentorer pour intéresser les femmes au golf

Diane Trudel, une golfeuse d’expérience, y va de quelques conseils, ici et là, pour améliorer le jeu des nouvelles adeptes.

Le mentorat peut passer de la correction de la posture aux conseils concernant la distance avec la balle, le choix des bâtons ou l’étiquette au golf, par exemple.

Elles voient exactement comment se déroule le jeu en vrai, parce qu’on joue avec elles , signale Mme Trudel.

Ouvrir en mode plein écran Au fil des semaines, la mentor Diane Trudel observe que les golfeuses sont de plus en plus à l'aise et posent davantage de questions. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Diane Trudel a levé la main pour enseigner à ce groupe de femmes parce qu’elle souhaite en voir en plus grand nombre sur le terrain.

Il y a beaucoup d'hommes mais peu de femmes qui jouent. On voit, avec la nouvelle génération de femmes, qu'elles sont intéressées et je voulais essayer de leur donner un petit coup de main , explique-t-elle.

Assurer une relève

Sonia Rivest se réjouit d’assister à la formation d’une relève.

Quand on a des femmes qui golfent, on a souvent des familles, des conjoints. Je pense que c'est important d'amener les femmes au golf, pour la continuité du sport , estime-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le Club de golf Ville-Marie offre aux femmes la possibilité de s'initier à ce sport dans une ambiance détendue via le programme Golfeuses d'enfer. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ce printemps, les inscriptions étaient complètes en seulement quelques heures. On a déjà des femmes qui sont intéressées pour l’an prochain. Les commentaires sont très positifs , confirme Sonia Rivest.