Quatre conseillers de Regina demandent l’état d’urgence pour lutter contre l’itinérance

Quatre conseillers municipaux de Regina vont déposer mercredi deux avis de motion en lien avec la crise de l’itinérance dans la capitale provinciale. Ils réclament entre autres que l'état d'urgence soit décrété.

Depuis le démantèlement du campement de personnes en situation d’itinérance devant l’hôtel de ville, le 28 juillet dernier, les conseillers Shanon Zachidniak, Cheryl Stadnichuk, Andrew Stevens et Daniel LeBlanc sont insatisfaits de la gestion municipale.

Qu'allons-nous allons faire ? Je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens meurent de froid dans la rue , affirme la conseillère Shanon Zachidniak.

Pour lutter contre l'itinérance, cela passe par du financement d'urgence des différents ordres de gouvernement, d'où l'importance de déclarer l'état d'urgence, selon eux.

Ce que nous voulons, c’est un plan à court terme et un plan à long terme, explique Shanon Zachidniak. Le gouvernement fédéral a injecté de l'argent dans la crise du logement, mais je pense que ce que nous constatons, c'est qu'il en faut davantage et qu'il est nécessaire de renforcer la coordination et la collaboration.

Avec les avis de motion, ils demandent que le conseil de ville mette sur pied des actions concrètes et rapides avant l’arrivée de l’hiver.

Publicité

Dans leur motion, ils demanderont également à l’administration locale d'élaborer un plan pour fournir des abris temporaires faciles d'accès et des règles spécifiques pour encadrer les campements.

Les quatre conseillers souhaitent qu'en attendant d'avoir des solutions permanentes, les campements clandestins soient autorisés. Ils ajoutent que les camps ne seraient démontés que s'il était démontré par écrit au conseil municipal et aux résidents de ces camps de fortune qu'ils ne sont pas sécuritaires.

Les conseillers réclament également que dans le budget 2024, la Ville de Regina s'engage à long terme à lutter contre l'itinérance.

De son côté, le gouvernement de la Saskatchewan affirme travailler activement avec les intervenants communautaires. Il mentionne avoir augmenté ses investissements dans la lutte contre l'itinérance de plus de 25 millions de dollars depuis 2021.

Daniel LeBlanc et Andrew Stevens avaient d'ailleurs intenté une action en justice pour demander d'inclure une enveloppe dans le budget 2023 pour mettre fin à l’itinérance. Mais cette action en justice avait échoué.

Publicité

Des conseillers veulent être mieux informés

Le deuxième avis de motion vise à préciser la manière dont les conseillers municipaux sont informés des réunions extraordinaires du conseil municipal. Ceci est en réaction à l'annulation d'une réunion sur la situation des sans-abri, il y a environ deux semaines, car il n'y avait pas de quorum, selon Shanon Zachidniak.

Avec les informations de Coralie Hodgson et Perrine Pinel