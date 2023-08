Des aînés de la Villa Youville défilent en quadriporteur dans les rues de Sainte-Anne

Des résidents de la Villa Youville à Sainte-Anne, au sud-est de Winnipeg, ont enfourché leurs quadriporteurs mardi après-midi. Environ 70 personnes ont défilé lors de cette deuxième Parade annuelle des scooters, malgré la chaleur et la fumée des feux de forêt.

Plus d’une centaine de personnes, dont de nombreux enfants, ont assisté à l’événement qui a pour but d’apporter de la joie et du bonheur à la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Des résidents de la Villa Youville se préparent à encourager leurs camarades au bord de l'avenue principale de Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Les participants distribuaient des bonbons en portant perruques, guirlandes, rubans et ballons. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran La police de Sainte-Anne, y compris ce bénévole canin, a assuré la sécurité des participants. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Les quadriporteurs ont circulé pendant une quarantaine de minutes. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Cette participante a fait fureur, habillée en mariée et traînant des cannettes de Bud Light vides. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Ces adolescents se sont emparés d'un triporteur pour tenter de voler la vedette aux résidents de la Villa Youville, mais en vain. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Ces participants du défilé étaient tirés par une camionnette qui diffusait de la musique country. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy