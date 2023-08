Fonderie Horne : une nouvelle manifestation se prépare contre l’autorisation ministérielle

Le collectif Mère au front, le Comité ARET, le groupe RN Rebelle, l'Association pour la défense des droits des citoyens et ex-citoyens de Rouyn-Noranda contre l’intoxication aux métaux lourds et le campement d’autodéfense populaire réclament une refonte de l'autorisation ministérielle accordée par Québec à la multinationale Glencore pour la Fonderie Horne.

L'autorisation ministérielle, annoncée le 16 mars, prévoit l'atteinte de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air d'ici 2028. Une manifestation aura lieu à Rouyn-Noranda le 26 août pour dénoncer cette proposition et réclamer l'atteinte de la norme provinciale de 3 nanogrammes d'arsenic.

On réclame au gouvernement de demander à la Fonderie Horne de respecter les normes québécoises d’ici cinq ans pour toutes les émissions toxiques, ainsi que l’atteinte du 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air dès la première année de l’autorisation , indique Mireille Vincelette, co-porte-parole du comité ARET.

Mireille Vincelette, co-porte-parole du comité ARET. (Photo d'archives)

Décontaminer Rouyn-Noranda

Jennifer Ricard-Turcotte, du collectif Mère au front, est soulagée de savoir que la Fonderie Horne décontaminera prochainement 53 terrains du quartier Notre-Dame. Elle estime toutefois cette mesure insuffisante et plaide pour une décontamination accrue et exhaustive des terrains à l'échelle de la ville.

On pense que tous les terrains sur le périmètre de Rouyn-Noranda devraient être caractérisés et décontaminés de façon à respecter les critères du règlement sur la protection et la réhabilitation du terrain. On veut que les terrains respectent les valeurs limites pour tous les contaminants et pas seulement celles liées à l’arsenic, au cadmium et au plomb , mentionne-t-elle.

La porte-parole du collectif Mères au front Rouyn-Noranda, Jennifer Ricard-Turcotte. (Photo d'archives)