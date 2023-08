L’inflation se fait sentir dans la région

Alors que Statistique Canada a révélé mardi que l’inflation est repartie à la hausse en juillet après un seul mois où le taux a diminué, plusieurs citoyens et entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean expliquent en subir les contrecoups.

L'inflation s'est élevée à 3,3 % en juillet, alors qu'elle s'était établie à 2,8 % en juin.

On vit avec, on n'a pas le choix, mais les revenus ne suivent pas, c'est officiel , confie un homme croisé à la sortie d’un supermarché de l’arrondissement Chicoutimi, à Saguenay.

C'est difficile. Comme on est des retraités, on a tendance à prendre ça à la légère, mais à un moment donné, il faut le réaliser, car nos revenus, ce sont des pensions. On essaie de se modérer et on réussit , explique une dame rencontrée au même endroit. Elle aimerait que ses prestations de retraite soient plus généreuses. Mais il y a plus mal pris que nous autres , nuance-t-elle.

Un peu plus loin, un homme traîne ses sacs d'emplettes bien remplis de victuailles. Moi, je suis seul à la maison, il n’y a pas trop de problèmes. Mais je reçois mon garçon qui s’en vient à la maison passer une semaine avec ses trois enfants. Je pense à eux, qui ont à faire une épicerie régulièrement. Je pense aussi aux gens qui ont des hypothèques, les jeunes familles , dit-il.

Julie Bilodeau se fait du sang d’encre pour les ménages à faibles revenus. À titre de directrice du Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi, un organisme à but non lucratif dont la mission est d’appuyer la population dans la gestion des finances personnelles, elle voit beaucoup de ménages en arracher en raison de la hausse des taux hypothécaires.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi, Julie Bilodeau, s’inquiète pour les ménages qui peinent déjà à garder la tête hors de l’eau. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

On a des inquiétudes par rapport aux logements. Comment les gens vont-ils réussir à se loger encore avec les hausses hypothécaires? Et aussi au niveau de l'alimentation, c'est assez préoccupant. Déjà les gens en consultation lorsqu'ils coupaient, c'était dans l'alimentation. Mais là, avec les différentes hausses, ça va être un plus grand défi , mentionne-t-elle.

Chez les entrepreneurs également

Au restaurant-bar le Pier-Ale, dans le centre commercial Place du Royaume dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, les clients sont toujours au rendez-vous. Cependant, pour pouvoir assurer sa rentabilité, l’adresse a été contrainte de hausser les prix des repas affichés sur son menu.

Ouvrir en mode plein écran Au restaurant Pier-Ale à Chicoutimi, la propriétaire avoue avoir dû augmenter les prix trois fois dans la dernière année. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

On les a augmentés vraiment plusieurs fois. En un an, on les a augmentés trois fois , indique la propriétaire de l’endroit, Julie Bilodeau. Elle affirme toutefois que ses clients comprennent la situation, car ils sont au fait que les prix des denrées alimentaires montent en flèche.

De son côté, le producteur de bières et de boissons alcoolisées La Voie Maltée est confronté à un double problème : sa matière première n’augmente pas seulement en raison de l’inflation, mais également à cause de la guerre que mène la Russie chez son voisin ukrainien.

Les malts européens ont augmenté de 20 à 30 % en raison de la guerre en Ukraine. On a changé différents types de grains tout en essayant de préserver la qualité de nos bières et la qualité de nos produits , explique Nicolas Lapointe, le directeur de l’usine de production du brasseur.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de l’usine de la Voie Maltée, Nicolas Lapointe, constate que certaines bières sont moins populaires en raison de leurs prix plus élevés. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Si les ventes des produits réguliers de La Voie Maltée se maintiennent, ses cannettes saisonnières sont davantage boudées. Elles sont moins populaires parce que le prix de vente est un peu plus élevé pour ces produits-là , précise-t-il.

Les citoyens et les commerçants ne sont pas au bout de leurs peines. La Banque du Canada estime que l'inflation demeurera autour de 3 % au cours de la prochaine année. Certains économistes jugent même que son taux directeur, qui se situe à 5 % depuis le 12 juillet, devrait être augmenté à nouveau pour stabiliser l’économie.

Avec les informations de Gabrielle Morissette