Accueillir des ratons laveurs dans sa cour pour tester leur intelligence

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique souhaitent trouver des résidents de Vancouver prêts à transformer leur cour arrière en laboratoire à aire ouverte pour évaluer les comportements et l’intelligence des ratons laveurs. Même le test de la guimauve est inclus.

Nous pensons que les ratons laveurs sont intelligents, mais nous ne savons pas grand-chose d'eux ni de leurs capacités cognitives , indique Hannah Griebling, doctorante au département des sciences forestières et de la conservation de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Le fait de mieux comprendre pourquoi et comment les ratons laveurs sont capables de prospérer dans les villes pourrait nous permettre d'aider d'autres espèces qui ne s'en sortent pas aussi bien , ajoute-t-elle.

Une micropuce

Pour ce faire, une micropuce est insérée sous la peau des ratons laveurs, à la manière de celle implantée chez un chien ou un chat. Cela nous permet d'identifier les ratons laveurs et de suivre leurs performances dans les tests cognitifs qu’ils réaliseront dans leur propre habitat , précise la doctorante.

Cet habitat comprend les arrière-cours des résidents de Vancouver. Une fois les micropuces installées, nous sommes en mesure de savoir quels ratons laveurs entrent sur quel terrain et de comprendre leurs interactions , ajoute Hannah Griebling.

Les chercheurs sont à la recherche de résidents de Vancouver pour évaluer le comportement des ratons laveurs en milieu urbain.

Comme un test de quotient intellectuel

Afin d’évaluer les capacités des ratons laveurs, les chercheurs mettront en place cinq tests cognitifs dans les arrière-cours et surveilleront les animaux à l'aide d'une caméra. La mémoire, l'apprentissage, la maîtrise de soi et la réactivité comportementale des ratons laveurs seront évalués.

Nous pouvons enregistrer leurs performances, leur évolution dans le temps, et nous pouvons suivre chaque raton laveur pendant de nombreuses années , précise Hannah Griebling.

Cinq tests cognitifs seront mis à la disposition des ratons laveurs. 1 - Mémoire spatiale : Sert à tester la capacité des ratons laveurs à se souvenir de l'endroit où ils ont trouvé de la nourriture en utilisant plusieurs mangeoires intelligentes qui reconnaissent la puce électronique du raton laveur et ajustent les récompenses alimentaires en conséquence. 2 - Apprentissage inversif : Sert à comprendre l’effet du changement de mangeoire en évaluant à quelle vitesse le raton laveur peut apprendre à aller vers la nouvelle source de nourriture. 3 - Discrimination numérique : Sert à vérifier si le raton laveur peut faire la différence entre les quantités. Des sons de prédateurs, des chiens ou des coyotes, sont utilisés pour voir si les ratons laveurs réagissent différemment aux sons d'un ou plusieurs prédateurs. 4 - Discrimination tactile : Sert à vérifier la sensibilité des pattes des ratons laveurs. Peuvent-ils faire la différence entre deux textures, dont l'une donnera une récompense alimentaire? 5 - Contrôle inhibiteur : Sert à évaluer la capacité des ratons laveurs à se contrôler pour résoudre des problèmes. Ce test est inspiré de l'expérience de la guimauve sur la gratification différée. Lors de ce test, le sujet (habituellement un enfant) reçoit une guimauve et, s'il résiste à l'envie de la manger immédiatement, il en reçoit deux en guise de récompense.

Les interactions entre les ratons laveurs et les humains sont fréquentes en ville.

Évaluer la cohabitation entre humains et ratons laveurs

À l’heure actuelle, l'Organisation des Nations unies (ONU) évalue que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. L' ONU estime que d'ici 2050, 70 % de la population vivra en zone urbaine. Cela signifie que de plus en plus de personnes vivront aux côtés d'animaux sauvages à mesure que les zones urbaines s'étendront sur leurs habitats.

Les ratons laveurs sont assez performants pour s'adapter à la vie urbaine. Nous considérons les ratons laveurs comme l'un des enfants vedettes de la faune urbaine , dit Hannah Griebling.

L’étude a également pour objectif de déterminer si les capacités cognitives des ratons laveurs les incitent à adopter des comportements que les humains n'apprécient généralement pas, comme l'intrusion dans les poubelles.

Hannah Griebling compte ainsi sur la collaboration des résidents de Vancouver. Nous avons besoin de plus de données pour savoir s'il y a des conflits, les raisons pour lesquelles ils se produisent, comment les prévenir , indique-t-elle. Ultimement, la chercheuse espère que la recherche pourra contribuer à promouvoir la cohabitation avec les ratons laveurs dans les villes.