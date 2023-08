Dominic Blanchette, l’enseignant et instructeur de basketball montréalais qui a abusé sexuellement de cinq fillettes, a écopé mardi d’une peine de huit ans d'emprisonnement.

Les faits se sont déroulés entre septembre 2017 et mai 2022 alors que Dominic Blanchette travaillait dans deux écoles de l'arrondissement de Montréal-Nord.

L’accusé a profité de sa position d’autorité et de la confiance que lui accordaient ses victimes, des fillettes de 10 , 11 et 12 ans, pour les abuser et les exploiter, a souligné la juge Mélanie Hébert, de la Cour du Québec, au prononcé de la sentence.

Facteurs aggravants

La juge n’a pas trouvé de circonstances atténuantes au comportement de Dominic Blanchette, même si elle a rappelé que l’accusé avait lui-même été victime d’abus sexuels lorsqu'il était enfant, ce qui a eu une incidence sur son comportement.

Elle a au contraire souligné les facteurs aggravants, détaillés à la sortie de l’audience par Annabelle Sheppard, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, qui avait requis cette peine de huit ans de prison.

Il y a la question d'abus d'autorité, d'abus de confiance; le fait que les victimes étaient jeunes, de très jeune âge en particulier; le fait que ce sont des crimes qui ont eu lieu à répétition et sur de nombreuses années.

La procureure croit que ce jugement envoie le message que les crimes sexuels à l’égard des enfants ne sont pas tolérés et font l’objet de peines significatives.

Publicité

Des victimes très « affectées »

Annabelle Sheppard a rappelé que les victimes avaient toutes été très affectées par les agressions. Comme l'a mentionné la juge, ce sont des crimes qui ont non seulement un impact immédiat, mais à long terme également.

Invitée à commenter le jugement sur ICI RDI, Isabelle Richer, spécialiste de l'actualité judiciaire et policière à Radio-Canada, s'est penchée sur le témoignage des victimes. En juin dernier, lors de la détermination de la peine, celles -ci ont raconté combien les agressions et la manipulation avaient abîmé leur confiance.

Ces petites filles se sont amourachées de leur professeur. Il en a profité pour leur demander des photos intimes; il a fait croire qu'il était amoureux d’elles , a rappelé la journaliste.

De l'avis de la juge Hébert, l'accusé, aujourd'hui âgé de 29 ans, était conscient des conséquences de ses actes.

Coupable de huit chefs d'accusation

En mars dernier, Blanchette avait plaidé coupable à huit chefs d'accusation, soit six chefs de contacts sexuels, un chef de possession de pornographie juvénile et un chef de leurre d'enfants.

Publicité

Il restera en prison pour une période de six ans et trois mois, car des huit ans de peine prononcés par la juge sera retranché le temps qu’il a passé en détention provisoire. Néanmoins, il sera soumis à de nombreuses mesures restrictives à sa sortie de prison, comme l’a également souligné Isabelle Richer sur ICI RDI.

En plus de son inscription au Registre national des délinquants sexuels, il sera soumis pendant 20 ans à l’article 161 du Code criminel, qui lui interdira tout contact avec des mineurs, que ce soit dans un cadre professionnel ou de bénévolat. Il ne sera pas autorisé à se trouver dans certains lieux, sauf en présence d'un adulte responsable au fait des accusations , a précisé la journaliste.

Il sera aussi soumis à une ordonnance lui interdisant la possession d'armes ainsi qu'à une interdiction de communiquer avec les victimes lors de sa détention et par la suite. Ses empreintes génétiques seront également répertoriées dans la Banque nationale de données génétiques.

Un accusé qui entend se soigner

Isabelle Richer a rappelé que si rien n'excuse les crimes commis par Dominic Blanchette, celui-ci a exprimé des remords et a collaboré avec la justice dès son arrestation.

Il a tout de suite plaidé coupable, ce qui a épargné aux victimes de devoir témoigner devant la cour, elles qui sont traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Il est très encadré par sa famille, il s'est pris en main, il a amorcé une thérapie dès qu'il a été arrêté. Évidemment, il n'enseignera plus jamais, mais il entend se soigner et retourner aux études pour apporter quelque chose à la société.