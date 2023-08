Après plusieurs années sous la couverture informatique fournie par les Caisses Desjardins, la Caisse Alliance, dans le Nord-Est de l'Ontario, sera détentrice de son propre système et de ses outils informatiques dès l’automne prochain.

Pierre Dorval, président et chef de la direction de la Caisse Alliance, a annoncé mardi à North Bay la création de la nouvelle plateforme électronique nommée Allia, qui représente, selon lui un pas vers l’entière autonomie de la coopérative.

Nous deviendrons plus autonomes et serons plus libres d’adapter nos services en fonction des besoins réels de nos membres, de nos orientations et de notre contexte opérationnel , indique M. Dorval.

Cette nouvelle plateforme donnera aux membres des services semblables à la plateforme AccèsD de Desjardins, utilisée jusqu'à maintenant par la Caisse Alliance.

Publicité

Certaines procédures seront simplifiées sur la plateforme pour répondre rapidement aux besoins des membres.

Nous nous munissons de notre propre technologie parce que nous sommes une communauté de gens qui veulent donner du sens à l’argent, et ce, localement , indique Grégoire Lefebvre, président du conseil d’administration de la Caisse Alliance.

Une équipe constituée de spécialistes est en place depuis plus de deux ans pour s'occuper de l'aspect cybersécurité de la nouvelle plateforme.

Un projet qui comporte des risques

Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, craint que cette nouvelle initiative ne mette en danger les informations personnelles des clients de la caisse.

Bien que les Caisses Desjardins aient été victime d’un vol des informations de près de 3 millions de clients en 2019, l’expert soutient que les systèmes informatiques de l’entreprise selon lui demeurent très sécuritaires et difficiles à égaler.

La maturité que Desjardins a développée dans les dernières dizaines d’années en cybersécurité ne sera peut-être pas la même que cette nouvelle plateforme. Je ne sais pas, mais je souhaite que cette plateforme soit à la hauteur , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Steve Waterhouse salue l'initiative de la Caisse Alliance d'accompagner ses membres lors de la transition. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il renchérit en mentionnant que ce type de changement peut donner lieu à des arnaques et des campagnes de désinformations pour voler les informations capitales des sociétaires.

Il pourrait y avoir une campagne de pourriel [imitant la] Caisse Alliance ou Desjardins et ça pourrait être un apport facile pour récolter les informations personnelles des membres en transition.

Pour sa part, Gilbert Peters, membre de la Caisse Alliance, espère que la coopérative fournira des formations aux personnes âgées, qui ont souvent peur d’être victimes de fraudes en ligne.

Publicité

Les personnes âgées ont souvent peur d’utiliser la technologie à cause de ce qu’ils entendent souvent dans les médias. Donc ce serait bien d’avoir des formations pour les personnes comme ça pour qu’ils se familiarisent avec la nouvelle plateforme , indique-t-il.

La Caisse Alliance prévoit des sessions ouvertes aux membres du 5 au 14 septembre dans toutes ses succursales où les membres pourront poser leurs questions et être assistés par des spécialistes.

Avec les informations de Bienvenu Senga