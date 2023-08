Cinq jours de festivités tirent à leur fin, à Pessamit, avec la traditionnelle procession du 15 août. Depuis vendredi dernier, des dizaines d’activités ont animé la Fête des Innus et attiré plusieurs centaines de personnes dans la communauté.

Historiquement, c’est une très, très grande fête , s'enorgueillit le père Gérard Boudreau, qui menait la marche religieuse. Ça fait depuis 1866 que la procession existe , raconte-t-il. C’était le départ pour le bois des chasseurs et des familles, c’était la bénédiction des canots.

Ouvrir en mode plein écran Autrefois, le 15 août marquait le départ en canot des Innus sur leur territoire. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le canot était donc à l’honneur tout au long de la Fête des Innus avec des compétitions de vitesse et des ateliers de portage. Mais avant tout, c’est la famille que l’on célébrait cette année, indiquent les organisateurs de l’événement. Ils ont misé sur un programme pour tous les âges.

Au-delà de la fête religieuse, c’est une occasion de rencontre , affirme Yan Riverin, directeur du secteur Culture, sports, vie communautaire pour la communauté de Pessamit. La fin de l’été donne une importance particulière au temps passé en famille, selon lui, puisqu’aujourd’hui comme hier, elle signale des séparations à venir.

Avant, on partait vers le nord le 15 août pour la chasse. Aujourd’hui, nos jeunes vont dans les grands centres étudier.

La dernière journée de célébrations se termine en gourmandise et en musique. Et on commence avec un concours de tarte aux bleuets. Dans chaque famille, on se fait dire“c’est sûr que ta tarte est la meilleur”. Avec des juges, on ne sait pas à quoi s’attendre , s’amuse Yan Riverin.

Avant le dessert, des activités familiales et sportives ont creusé l’appétit de la foule présente sur le site. Planche à pagaie, bazar, course à canot, rassemblement de partage avec les aînés : tout pour mettre de l’avant la culture innue.

Notre but, nous autres, c’est de montrer aux p’tits jeunes de continuer de parler leur langue et d’être fier d’être autochtones!

À partir de 19 h, les groupes Garage Band, Ninan et Shauit se donneront en spectacle pour clore la Fête des Innus de Pessamit.

D’après les informations de Camille Lacroix