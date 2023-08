Au lendemain de l'annonce d'un vote de grève, des centaines d’enseignants de l'élémentaire en Ontario se sont réunis mardi devant l’hôtel de ville de Toronto afin de demander à la province de négocier « de bonne foi » une nouvelle convention collective.

Nous envoyons un message au ministère de l’Éducation et au premier ministre de l’Ontario : il est temps pour vous d’arrêter de sous-financer notre secteur , déclare la présidente du syndicat qui les représente, Karen Brown.

La présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) ajoute que ses membres sont prêts à faire ce qu’il faut pour obtenir un contrat équitable .

La présidente de la FEEO, Karen Brown, indique que les négociations avec le ministère de l'Éducation traînent depuis un an.

Les 83 000 membres du FEEO prendront part au vote de grève en septembre et octobre dans différentes régions de la province.

Mme Brown affirme que la mesure a pour but de mettre de la pression sur le gouvernement provincial après une stagnation dans les négociations.

Lundi, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a dénoncé la mesure du syndicat. Menacer de déclencher une autre grève et créer de l'anxiété chez les parents et les élèves quelques semaines avant le début des classes est inutile et injuste , a-t-il dit.

La cheffe de l’opposition, Marit Stiles, dit pour sa part soutenir les enseignants. Ce combat n’est pas seulement en lien avec les salaires. Ce combat est mené pour le futur de l’éducation publique dans la province , dit-elle.

Meilleures conditions de travail demandées

Les membres du syndicat réclament entre autres une meilleure compensation de la part de la province et une réduction de la taille des classes. Ils demandent aussi au gouvernement de se pencher sur la violence dans les écoles (Nouvelle fenêtre).

On veut de meilleures conditions de travail pour nous et pour les enfants dans nos salles de classe.

La suppléante bilingue ajoute qu’elle se bat également pour que les enseignants en immersion puissent avoir accès à du matériel en français.

Danielle Ingster dit se préoccuper également de la hausse de la violence dans les écoles.

Les professeurs sont obligés de traduire eux-mêmes le matériel qu’ils reçoivent en anglais et bien des vidéos sont accessibles seulement en anglais , déplore-t-elle. On a besoin de travailler avec le ministère de l’Éducation ainsi qu’avec les commissions scolaires pour avoir le matériel disponible, poursuit-elle.

Par ailleurs, la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, représentant 60 000 membres, a également confirmé la tenue d’un vote de grève à l'automne.

Une menace de grève qui ne surprend pas

Le politologue de l’Université McMaster, Peter Graefe, n’est pas surpris de voir que les enseignants sont prêts à faire la grève.

Les centaines d'enseignants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour scander des slogans tels que « so, so, so, solidarité ».

Ça fait partie du processus de négociation des ententes collectives pour se donner un rapport de force , soutient-il.

Il ajoute que le processus de négociation s’étire déjà depuis un an avec très peu de progrès jusqu’à présent.