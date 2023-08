Une campagne au ton direct pour dénoncer le vandalisme à Saguenay

Les appels de citoyens de Saguenay pour rapporter des actes de vandalisme sont en augmentation. Devant ce constat, la Ville lance une campagne de sensibilisation auprès de la population pour contrer le phénomène.

Pour ce faire, quelque 30 affiches au ton direct seront installées dans des lieux qui ont subi des dégâts.

C’est notamment le cas au parc Taschereau-Lotbinière de Jonquière, où les médias avaient été convoqués mardi avant-midi. Des graffitis y ont été faits sur les modules de jeux à l’aide de peinture en aérosol noire.

Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme ville, que des gens se promènent puis qu'ils démolissent des parcs flambant neufs, rendent des jeux d'eau inopérants, brisent des bâtiments privés ou des abribus. Parce que ça, ça arrive, ce n'est pas juste un problème qui se limite aux parcs. C'est vraiment toutes sortes d'infrastructures et de mobiliers urbains qui sont vandalisés chaque année , a déploré Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay, en reprenant le ton des affiches.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller Jimmy Bouchard a annoncé la campagne mardi matin. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Saguenay intervient, car ces méfaits ont ultimement un coût pour les citoyens.

Des graffitis, c'est du temps-homme évidemment, c'est de la main-d'œuvre. Il faut déplacer des équipes avec des machines à pression et d'autres outils pour être en mesure de faire le nettoyage. Ça peut varier de quelques heures à une journée, même deux journées pour un parc qui a été graffité de façon un peu plus intense. C'est vraiment beaucoup de temps, des ressources et pendant ce temps-là, ces ressources-là ne font pas d'autres choses , a élaboré le conseiller municipal Jimmy Bouchard, président de la Commission des travaux publics de Saguenay.

Une garderie aussi touchée

Un autre lieu près du parc a aussi été la cible de vandales, soit la garderie La Petite ourse. Les méfaits ont été commis la même nuit.

Ils ont dévalisé notre pommier. Dans le fond, ils ont pris les pommes du pommier, puis ils les ont cassées, écrasées, mâchées et étendues sur le gazon au travers des jouets et même sur les jouets , a dénoncé Cynthia Vigneault, éducatrice à La Petite ourse.

Et une auberge

Toujours à Jonquière, les vitres de l’auberge située dans l'ancien presbytère de l'église Saint-Jacques se font briser régulièrement.

Le propriétaire, Robert Doré, a demandé à ceux qui font du vandalisme de penser au patrimoine et au futur.

Parce qu'un jour peut-être que ces bâtiments-là vont vous appartenir. Dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera peut-être vos enfants, vos petits-enfants, vous ne serez pas contents de voir vos petits-enfants briser des vitres , a plaidé le fondateur et producteur de la troupe Québec Issime.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque