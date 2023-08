Les pluies torrentielles de la semaine dernière ont des conséquences inattendues dans la région de la capitale nationale. La Ville d’Ottawa a déversé 315 millions de litres d’eaux usées dans la rivière des Outaouais. Et ce, malgré l’implantation d’un tunnel de stockage des égouts unitaires en 2020.

L’infrastructure conçue au coût de 232 millions de dollars n’a pas pu contenir la surverse du 10 août dernier.

Le tunnel a pourtant fonctionné comme prévu , selon la Ville d’Ottawa.

Cependant, l'intensité de la tempête et le volume des précipitations qui s'en est suivi ont été importants pour Ottawa et ont dépassé la capacité nominale du tunnel , explique Marilyn Journeaux, directrice au Service des infrastructures et de l'eau à la Ville d'Ottawa.

Publicité

Le tunnel vise justement à prévenir les surverses, c'est-à-dire un refoulement qui peut survenir lorsque la quantité d'eau dans les égouts est trop importante, notamment lors de fortes précipitations.

La surverse du 10 août était beaucoup plus importante que ce qui est vécu à Ottawa en une année complète.

La faute à l’étalement urbain

Les changements climatiques apportent leur lot de tempêtes de plus en plus intenses, ce qui met à l’épreuve les infrastructures, selon Dianne Saxe, conseillère municipale à Toronto, mais qui a aussi été Commissaire à l’environnement de l’Ontario avant l’abolition du poste par le gouvernement de Doug Ford en 2019.

Ouvrir en mode plein écran Dianne Saxe est conseillère du quartier University-Rosedale. Photo : CBC / Martin Trainor

L'étalement urbain a créé des surfaces dures [qui ont remplacé] les terres qui étaient auparavant les fermes et les forêts [qui laissaient couler] l’eau doucement dans les eaux souterraines , selon Mme Saxe.

Publicité

Résultat : les eaux s’écoulent plus rapidement vers les cours d’eau, plutôt qu’être absorbées par les terres.

Selon elle, il s’agit du résultat d’une piètre planification, qui avait pour mantra de concentrer tout l’écoulement des eaux dans un seul tunnel. Certes, le nouveau tunnel de stockage des égouts unitaires est utile, mais il reste insuffisant. Cela aurait pu être mieux planifié et il faut [le faire] maintenant, parce que les tempêtes sont de plus en plus intenses , souligne l’experte.

Nous devons maintenir l’eau là où elle tombe , martèle Mme Saxe.

Pas de données à Gatineau

De son côté, la Ville de Gatineau rapporte avoir effectivement eu des événements de surverses à la suite des précipitations majeures, voire exceptionnelles, du 10 août .

La Municipalité indique que lorsque les précipitations sont aussi importantes et rapides, les stations de pompage ont de la difficulté à supporter toute la quantité d'eau et c’est ce qui crée les surverses .

Cependant, elle n'a compilé aucune données en ce qui concerne la quantité d'eau déversée dans les cours d'eau.

La Ville explique que comme le veut la procédure établie par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Gatineau rapporte ces événements par le biais du portail de Suivi des Ouvrages Municipaux d'Assainissement des Eaux Usées .

Il vaut mieux éviter la rivière des Outaouais, lance un organisme

L’organisme Garde rivière des Outaouais met en garde les baigneurs. Généralement, c’est sécuritaire, mais il y a des cas de surverse où des sites en particuliers [ne sont pas baignables]. Il est important d’attendre au moins 24 h pour se baigner après une forte pluie , rappelle Laura Reinsborough, directrice générale de l’organisme.

Avec les informations de Patrick Foucault et Camille Kasisi-Monet