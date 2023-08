Un bilan routier amélioré en Abitibi-Témiscamingue pour 2022

Le bilan routier s’est nettement amélioré en Abitibi-Témiscamingue en 2022, alors que la région a enregistré une diminution du nombre de décès et de blessés sur ses routes.

Selon le bilan routier annuel publié par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 11 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’Abitibi-Témiscamingue l’an dernier, ce qui représente une baisse de plus de 31 % comparativement aux 16 décès survenus en 2021. Il s’agit du plus faible nombre de victimes depuis 2016, année où il y en avait eu 10.

Il s’agit aussi d’une diminution d’environ 30 % sur la moyenne des cinq années précédentes. C’est beaucoup mieux qu’au Québec, où l’on parle plutôt d’une hausse de 13 % comparativement à la moyenne de 2017 à 2021.

On se compare beaucoup avec la moyenne des cinq dernières années. Ça permet de voir s'il y a une tendance et ça nous met aussi un peu à l’abri d’une année exceptionnelle à la hausse ou à la baisse.

La région a aussi enregistré de plus fortes diminutions des blessés sur ses routes que l’ensemble du Québec. On parle d’une baisse de 16,5 % du nombre de personnes ayant subi des dommages corporels par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, alors qu’au Québec, la diminution a été de 10,4 %.

On va le dire en partant: un décès, c’est toujours une victime de trop sur nos routes. Mais à partir de là, si on compare les chiffres de l’Abitibi-Témiscamingue avec ceux de l’ensemble du Québec, ou encore avec la moyenne des cinq dernières années dans la région, des gains ont été réalisés en Abitibi-Témiscamingue , souligne Gino Desrosiers.

Un meilleur comportement

Puisque la vitesse, les distractions et l’alcool au volant sont moins présents dans les causes d’accident en Abitibi-Témiscamingue que pour le reste du Québec, il semble que le comportement des usagers de la route dans la région puisse expliquer ces résultats.

C’est le cas particulièrement pour les accidents mortels, où la vitesse était présente dans près de 31 % des cas au Québec, mais dans 27 % des accidents dans la région. La distraction était en cause dans près de 40 % des collisions fatales au Québec, mais dans seulement 30 % de celles en Abitibi-Témiscamingue. Et l’alcool était deux fois moins présent dans le sang des conducteurs tués dans un accident de la route dans la région comparativement au Québec.