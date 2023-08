Les employés en grève de la Société manitobaine des alcools manifestent à Winnipeg

Les employés en grève de la Société manitobaine des alcools ont manifesté sur Broadway, dans le centre-ville de Winnipeg, avant de faire entendre leur message devant le Palais législatif. Ils demandent à l'employeur de revenir à la table de négociations pour mettre fin au conflit de travail.

Les travailleurs ont entamé une grève rotative le 19 juillet, qui s'est ensuite transformée en lockout dans certains magasins, avant de devenir une grève généralisée à l'échelle de la province mardi dernier. Ce conflit entraîne la fermeture de la majorité des magasins d'alcools gérés par la province.

Cette manifestation intervient un jour après qu'un conciliateur indépendant a recommandé l'arbitrage contraignant pour régler le différend sur les augmentations salariales entre la Société manitobaine des alcools et des loteries et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU). Le conflit de travail touche 1400 employés.

La Société manitobaine des alcools et des loteries a affirmé lundi avoir accepté la proposition d'arbitrage d'un conciliateur. Le syndicat veut, pour sa part, s'assurer que le processus est équitable avant de l'accepter.

Nous sommes ouverts à l'arbitrage contraignant, mais pas selon les conditions de la première ministre Heather Stefanson, et pas sans avoir vu tous les détails , a réitéré le président du syndicat, Kyle Ross, lors de la manifestation de mardi. Nous avons du travail à faire avec le conciliateur avant d'accepter quoi que ce soit.

Les manifestants contestent les différents moyens employés pour briser la grève, comme les travailleurs de remplacement et l’usage potentiel de l’arbitrage contre leurs intérêts.

Pour lutter contre l’inflation, les grévistes réclament une augmentation salariale comme celle que le gouvernement a octroyée à ses membres et aux cadres de la société d'État.

Employée à la Société manitobaine des alcools depuis 15 ans, Janice Jackson rappelle que les travailleurs ont fait face à une épidémie de vols en 2018 et 2019, ce qui a un impact psychologique chez eux.

Le contrat proposé par la société d'État ne tient pas compte de tout ce que les travailleurs ont traversé, soutient Mme Jackson.

Nous pensions qu'on nous proposerait un contrat qui reconnaîtrait nos souffrances et notre valeur. Nous pensions que nous pourrions enfin rattraper ces augmentations effrénées du coût de la vie , a-t-elle lancé.

Le président du MGEU , Kyle Ross, a indiqué la semaine dernière que la dernière offre patronale prévoyait une augmentation de salaire de 2 % par année pendant la durée du contrat proposé de 4 ans.

Les employés des magasins de la Société manitobaine des alcools sont sans contrat depuis mars 2022 et demandent une hausse salariale de 3,3 %.