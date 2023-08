Un club de soccer de Québec devient partenaire du CF Montréal

Un premier club de soccer de la région de Québec devient partenaire du CF Montréal. En vertu d’une nouvelle entente, les jeunes joueurs du CS Trident de L’Ancienne-Lorette profiteront de l’expertise et, occasionnellement, des installations de l’organisation professionnelle montréalaise.

On s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour améliorer la visibilité des joueurs du club et leur donner le maximum de chances et d’outils. On ne se mentira pas, c’est sûr que cette entente-là va bénéficier aux joueurs qui désirent accéder au prochain niveau , se réjouit le directeur général du CS Trident, Jérémie Blanchette.

Pour les meilleurs jeunes du club de L’Ancienne-Lorette, les chances de se faire remarquer par les équipes de développement de l’Académie du CF Montréal seront plus grandes que jamais

Le CF Montréal va être présent lors d’activités du club. On va également pouvoir se rendre dans ses installations une fois par mois et il y aura des occasions de matchs hors concours contre les équipes de leur académie , détaille Jérémie Blanchette.

Des éducateurs formés par les pros

Il n’y a toutefois pas que les meilleurs joueurs du CS Trident qui profiteront de la nouvelle entente, précise le directeur général. Le club de L’Ancienne-Lorette obtiendra désormais du soutien technique et administratif de la part du CF Montréal, en plus de formations pour ses employés.

Un point qui était non négociable, c’est la formation de nos éducateurs. Ils vont pouvoir, permettez-moi l’expression, répandre la bonne nouvelle sur le terrain auprès de nos joueurs.

Une fusion pour atteindre le prochain niveau

Si le nom CS Trident ne dit pas grand-chose à plusieurs anciens joueurs de soccer de la région de Québec, c’est que le club est né d’une fusion, en 2021, entre le Mistral Laurentien, l’Olympique de CRSA et les Caravelles de Sainte-Foy.

En alliant leurs forces, les trois clubs espéraient obtenir une licence nationale de Soccer Canada, à l’image du Royal Beauport et des Rapides de Chaudière-Ouest.