L’Acadie en fête aux quatre coins des Maritimes

La culture acadienne est célébrée aux quatre coins des Maritimes en ce 15 août.

Nouveau-Brunswick

La classe politique s’est rencontrée à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre de la province Blaine Higgs a prononcé un discours à l’occasion des célébrations.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, le 15 août 2023 Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Vous préservez la culture, la langue et l’esprit [de l’Acadie,] qui demeure vivante et dynamique dans notre province extraordinaire.[...] Nous sommes chanceux que l’Acadie fasse partie de l’identité de notre province , a-t-il dit, alternant entre l’anglais et le français.

1:52 Le 15 août 2023, le grand spectacle de la fête nationale de l’Acadie sera présenté à la grandeur du pays en direct dès 20 h, HAE, sur ICI ARTV, et rediffusé à 23 h 05, HAE, sur ICI Télé. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre anglophone unilingue a assuré qu’il fallait renforcer l’éducation et le bilinguisme pour permettre à plus de gens dans la province de parler le français. Au cours de l’hiver, il avait tenté de supprimer le programme d’immersion française, avant de revenir sur sa décision devant la mobilisation de nombreux parents.

Ouvrir en mode plein écran Le Tintamarre de la fête nationale de l’Acadie en direction de l’Île-aux-Puces du Pays de la Sagouine, à Bouctouche, le 15 août 2023 Photo : Radio-Canada / NICOLAS STEINBACH

Plus tard dans la journée, vers 15 h (heure locale), plus de 2000 personnes ont participé au Tintamarre de Bouctouche.

Ouvrir en mode plein écran La fête nationale de l’Acadie, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, le 15 août 2023 Photo : Radio-Canada / NICOLAS STEINBACH

C’est très important [de participer au Tintamarre]; il faut être fier d’être acadien , se réjouit une participante. Il faut représenter l’Acadie, tout simplement , poursuit un autre participant interrogé lors du défilé.

Ouvrir en mode plein écran Des Acadiennes ont affiché leurs couleurs à Bouctouche, mardi. Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

À Dieppe, les activités ont rassemblé de nombreuses familles, une présence de la jeunesse qui rassure cette participante : Ce que j'aime, c'est que je vois beaucoup de petits enfants qui vont prendre notre relève comme eux autres. C'est très important; c'est pas juste le passé, c'est le futur.

Ouvrir en mode plein écran Des activités familiales ont précédé le Tintamarre, en après-midi, à Dieppe, le 15 août 2023. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Dans le nord de la province, le Tintamarre de Caraquet, le plus important de la province, s'est élancé à 18 h. Avant même le début du défilé, une foule dense et multicolore a exprimé haut et fort sa joie.

Ouvrir en mode plein écran À Caraquet, la foule a envahi les rues pour participer au Tintamarre de la ville, le plus grand en Acadie. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

S'il est encore trop tôt pour connaître le nombre exact de participants, le festival acadien qui organise l'événement estime qu'ils sont entre 10 000 et 15 000 mardi à arpenter les rues de Caraquet.

La fête des Acadiens rassemble tous les groupes , indique Edna Thériault, de Caraquet.

Ouvrir en mode plein écran Edna Thériault se prépare pour le Grand Tintamarre de Caraquet. Photo : Radio-Canada

On est fiers de ce moment avec notre drapeau. C’est une fête et c’est le temps d’en profiter. Il n’y a pas de négatif, aujourd’hui.

Chaque année, Monique Lanteigne fait tourner les têtes avec sa robe à crinoline aux couleurs acadiennes. Elle la porte précisément pour l’occasion.

Ouvrir en mode plein écran Monique Lanteigne porte sa robe à crinoline à chaque Tintamarre. Photo : Radio-Canada

Le Tintamarre, c’est magique. Tu rencontres des gens que tu ne connais pas et d’autres que ça fait 20 ou 30 ans que tu n’as pas vus. C’est super! dit-elle entre deux photos.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston a annoncé depuis le Village historique acadien à Pubnico-Ouest qu’août serait désormais le Mois du patrimoine acadien dans la province à compter de l’année prochaine, date à laquelle le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse accueillera le Congrès mondial acadien.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston (à gauche), et le député Chris d'Entremont (à droite) Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Il a dit vouloir ainsi souligner chaque année l’importance historique du peuple acadien dans la province, depuis 400 ans.

Tim Houston était accompagné du ministre des Affaires francophones et acadiennes, Colton LeBlanc, et du président de la Fédération des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, Kenneth Deveau.

Ouvrir en mode plein écran L'autrice-compositrice-interprète Sylvie Boulianne a chanté l'«Ave Maris Stella», l'hymne national de l'Acadie. Photo : Facebook : Affaires acadiennes et Francophonie ·

À Halifax mercredi midi, la chanteuse Sylvie Boulianne, de la Baie-Sainte-Marie, a interprété l'hymne national de l'Acadie devant une centaine de personnes venues assister au traditionnel lever du drapeau acadien devant la mairie.

Ouvrir en mode plein écran Un lever du drapeau à Halifax pour la fête nationale de l'Acadie, le 15 août 2023 Photo : Radio-Canada

C'est le maire Mike Savage lui-même qui a hissé le drapeau à l'événement, auquel ont participé des représentants des trois ordres de gouvernement qui ont tous souligné l'importance de la vitalité acadienne en Nouvelle-Écosse.

Île-du-Prince-Édouard

Le premier ministre Dennis King a souligné la riche et dynamique culture acadienne de notre magnifique province .

Ouvrir en mode plein écran La fête nationale de l’Acadie célébrée à Charlottetown lors de la levée du drapeau Photo : Gabrielle Drumond

Lever de drapeaux, célébrations et Tintamarre se sont déroulés un peu partout dans la province et dans les communautés francophones, comme à Rustico, où environ 80 personnes ont défilé lors du Tintamarre.

Ouvrir en mode plein écran Environ 80 personnes ont défilé pour le Tintamarre de Rustico, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Une entente pour promouvoir le français a également été signée entre le centre Belle-Alliance et la Ville de Summerside pour les cinq prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens se sont joints à un Tintamarre à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Avec des informations de Réal Fradette, Nicolas Steinbach, Gabrielle Drumond, Julien Lecacheur, Laurent Rigaux, Pascal Raiche-Nogue, Adrien Blanc et Mario Mercier