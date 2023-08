Visiter le Parlement à travers une expérience immersive

Située à quelques pas du Parlement, une nouvelle exposition multimédia permettra dès jeudi de retrouver l’édifice principal du Parlement, fermé depuis 2019 pour des travaux de modernisation.

Parlement : L’expérience immersive donne vie aux principaux espaces de l’édifice ainsi qu’à l’histoire qui s’est déroulée entre ses murs , explique la présidente du Sénat du Canada, Raymonde Gagné, par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle exposition multimédia est située au 211, rue Sparks. Photo : Bibliothèque du Parlement

Se déclinant sous forme d’exposition et de projections immersives illustrant les principaux espaces du Parlement, cette expérience multimédia d’une durée de 45 minutes sera offerte en français et en anglais.

Par ses éclairages, sons et images, cette exposition-spectacle transporte les visiteurs au cœur de l’histoire et donne vie aux oeuvres d’art et à l’architecture de l’un des édifices les plus emblématiques du Canada , fait valoir le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, dans le même communiqué.

Ouvrir en mode plein écran « Parlement : L’expérience immersive » sera accessible gratuitement dès le 17 août. Photo : Bibliothèque du Parlement

Parlement : L’expérience immersive sera accessible gratuitement, pour plusieurs années, au 211, rue Sparks. Les visiteurs sont invités à réserver leur billet sur le site web du Parlement.