Calgary restreint l’utilisation de l’eau en raison de la sécheresse

En raison du temps chaud et de la sécheresse des derniers jours, la Ville de Calgary a décidé d’imposer des restrictions sur l’utilisation de l’eau. La rivière Bow est notamment à son niveau le plus bas depuis 1911; la rivière Elbow l'est également, depuis les années 2000.

La dernière fois que Calgary a mis en place une restriction sur l’utilisation de l’eau était en 2005, lors des inondations qui avaient frappé la métropole. C’est toutefois la première fois que la Ville impose des restrictions en raison d'une sécheresse.

Puisque les restrictions font partie de la phase 1 du règlement sur l'usage de l'eau, les Calgariens ne pourront arroser leur gazon ou leurs jardins qu'une fois par semaine s’ils utilisent un gicleur ou un système d’arrosage enterré.

Ceux qui le désirent pourront toutefois arroser leur jardin, des arbustes ou des arbres avec un arrosoir ou un tuyau avec un mécanisme d’arrêt manuel.

Ils ne pourront pas non plus nettoyer leur entrée, leur véhicule ou les structures extérieures d’un bâtiment ni remplir des fontaines décoratives.

En raison de la sécheresse persistante et des faibles débits records des rivières Bow et Elbow, nous avons décidé d'imposer des restrictions d'arrosage à l'extérieur , a déclaré Nicole Newton, responsable des adaptations environnementales de Calgary, en conférence de presse mardi.

Je tiens à souligner que [ces restrictions] ne sont pas dues à la qualité de l'eau, mais plutôt à la quantité d'eau.

Mme Newton estime que les restrictions en place pourront permettre d’économiser l’équivalent de 40 piscines olympiques. La responsable des adaptations environnementales de Calgary a indiqué que la Ville adopte d’abord une approche axée sur l'éducation en lien avec les restrictions. Nos agents chargés de l'application seront donc en patrouilles pour aider les habitants de Calgary à comprendre ce que ces restrictions impliquent.

Par la suite, les personnes qui ne respectent pas les mesures pourront encourir des amendes pouvant atteindre 400 $. Les Calgariens peuvent consulter le site web de la Ville pour davantage d’informations (Nouvelle fenêtre) sur les restrictions en vigueur.

Au-dessus des moyennes

Depuis le début de l’année, 5 avertissements de chaleur ont été publiés par Environnement et Changement climatique Canada en Alberta pour un total d’environ 17 jours, incluant ce jour. L’année dernière, 3 avertissements ont été lancés pendant 25 jours.

David Neil, météorologue pour le ministère, stipule que des records de chaleur ont été battus dans le sud de l’Alberta dans les derniers jours, notamment à Milk River, Banff, Cardston, Taber et Pincher Creek. « Aujourd’hui, si on atteint les températures prévues dans le sud de l’Alberta, on va battre de nouveaux records. »

Selon les prévisions saisonnières, M. Neil s’attend toutefois à des températures proches des normales pour les semaines à venir voire les prochains mois.