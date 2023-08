Les ministères fédéraux devront se serrer la ceinture dès cet automne

Les ministères fédéraux ont jusqu’au 2 octobre pour trouver 15 milliards de dollars de dépenses gouvernementales qui pourraient être sabrées. Le Conseil du Trésor a confirmé à Radio-Canada cette information d’abord rapportée par The Globe and Mail.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Monica Granados, porte-parole du bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, précise que le gouvernement de Justin Trudeau tente de réaffecter les fonds sous-utilisés à des services essentiels, tels que les soins de santé et l'économie propre, ainsi qu'aux grandes priorités du gouvernement.

Selon elle, les compressions ne devraient pas entraîner de pertes d'emplois, mis à part l'attrition normale ou le redéploiement de fonctionnaires.

Mme Anand a envoyé une lettre à tous les ministères pour leur demander de lui faire parvenir un plan de compressions budgétaires d’ici le 2 octobre. La présidente du Conseil du Trésor a envoyé une lettre différente à chaque ministère, selon son cabinet.

Il s'agit d'éliminer les gaspillages, [...] de rendre le gouvernement plus intelligent, et non plus petit.

L'exercice n'aura pas d'incidence sur les avantages directs et la prestation de services aux Canadiens, ni sur les transferts directs aux autres ordres de gouvernement et aux communautés autochtones, ni sur les Forces armées canadiennes , a assuré Mme Granados.

Dans son dernier budget, le gouvernement prévoyait des réductions des dépenses publiques de plus de 15 milliards de dollars sur cinq ans. (Photo d'archives)

Les coupes toucheront entre autres les dépenses liées aux voyages et aux services professionnels , toujours selon la porte-parole de la présidence du Conseil du Trésor.

Dans son budget 2023, Ottawa entendait réduire les dépenses publiques de plus de 15,4 milliards de dollars sur cinq ans, notamment avec des compressions dans les montants payés aux consultants, dans les services professionnels et dans les coûts de déplacements, des économies estimées à elles seules à 7,1 milliards.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, avait aussi annoncé une politique d'austérité, ordonnant aux ministères et organismes de réduire leurs coûts de fonctionnement de 3 %.

Le premier ministre Justin Trudeau est depuis des mois sous le feu des critiques de l’opposition, qui l'accuse d’avoir contribué à l’inflation galopante par les dépenses de son gouvernement et d’avoir négligé la crise du coût de la vie.

Les vacances du premier ministre ont souvent défrayé la manchette depuis son arrivée au pouvoir, en 2015. Son séjour familial sur l’île de l’Aga Khan, en 2016, lui avait valu un blâme du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Ce voyage avait coûté 215 000 $ aux contribuables canadiens.

Plus récemment, le premier ministre a été épinglé pour avoir dépensé plus de 160 000 $ lors d’un voyage dans les Caraïbes où il a célébré le Nouvel An avec des membres d’une famille de donateurs à la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Il a également été vivement critiqué pour avoir loué une luxueuse suite à 6000 $ la nuit à l'occasion des funérailles de la reine Élisabeth II à Londres.

Le cabinet-conseil McKinsey a obtenu des dizaines de millions de dollars de la part du gouvernement fédéral canadien au cours des dernières années.

Par ailleurs, le gouvernement Trudeau est sur la défensive, depuis le début de l'année, à la suite des révélations de Radio-Canada à propos de l'explosion des montants versés à la firme américaine McKinsey pour toutes sortes de services-conseils.

Depuis leur arrivée au pouvoir, en 2015, les libéraux ont octroyé plus de 100 millions de dollars en contrats à McKinsey, soit plus de 40 fois ce que le gouvernement conservateur précédent avait dépensé.

Scepticisme et critiques

Le chef conservateur Pierre Poilievre (Photo d'archives)

Mardi, le chef de l’opposition officielle à Ottawa, le conservateur Pierre Poilievre, s’est montré sceptique, affirmant que le gouvernement Trudeau sera incapable de respecter sa promesse de couper 15 milliards de dollars de dépenses.

Ils ne vont jamais le faire! Elle [la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand] peut nommer n'importe quel chiffre, mais Justin Trudeau est incapable de livrer la marchandise parce qu'il est incompétent et il adore gaspiller l'argent.

M. Poilievre a ajouté que le premier ministre ne va jamais respecter ses engagements en matière de dépenses gouvernementales. À preuve, dit-il, lors de la campagne électorale qui l'a porté au pouvoir en 2015, M. Trudeau promettait de limiter les déficits à 10 milliards de dollars et maintenant il a ajouté 500 milliards à notre dette nationale .

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh (Photo d'archives)

Pour sa part, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, s'est dit inquiet des conséquences potentielles de ces compressions.

Je comprends le besoin de nous assurer que nous sommes prudents avec nos dépenses, mais j'ai peur que le gouvernement libéral coupe dans les services nécessaires pour les familles, particulièrement dans un temps où on a déjà de grandes difficultés à joindre les deux bouts , a-t-il affirmé lors d'un passage à Edmonton, en Alberta.

M. Singh a plutôt encouragé les libéraux à couper dans les subventions aux pétrolières qui font des profits massifs, des profits records et dans les contrats aux grandes entreprises. Selon lui, les dollars seront mieux investis en ayant recours à la fonction publique.

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) déplore pour sa part le fait que le gouvernement ne l’ait pas consultée sur les réductions de 15 milliards de dollars proposées.

Yvon Barrière, vice-président régional de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour le Québec (Photo d'archives)

La situation n’a pas changé et cet échéancier nous inquiète d’autant plus que les compressions se font en vase clos et à toute vitesse , a affirmé Yvon Barrière, vice-président régional de l’AFPC pour le Québec.

Comme nous l’avons dit après le dépôt du budget, il est impossible d’amputer de 15 milliards $ le budget fédéral sans sacrifier les services à la population ou les emplois des personnes qui fournissent ces services.

La dernière fois qu’on a vu des réductions générales, ça s’est traduit par de lourdes coupes dans les services publics et une importante réduction du personnel qui fournit ces services, a-t-il ajouté. Est ce que le gouvernement libéral prépare sa campagne électorale sur le dos de la fonction publique et des services aux citoyens?

Le premier ministre Justin Trudeau marche devant ses ministres après la cérémonie d'assermentation à Ottawa, le 26 juillet 2023. (Photo d'archives)

L'échéance du 2 octobre qu'a donnée Mme Anand à ses collègues ministres pour déterminer les dépenses à couper dans leur budget intervient une semaine avant le début d'une retraite du Conseil des ministres à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 21 au 23 août.

Dans un communiqué, le bureau du premier ministre indique que cette retraite portera sur les mesures à prendre pour rendre la vie plus abordable, faire croître l’économie, construire plus de logements, améliorer les soins de santé, lutter contre les changements climatiques [...] tandis que les Canadiens ressentent encore les effets de l’inflation mondiale .

La crise économique a d'ailleurs été au centre du remaniement ministériel effectué par Justin Trudeau le 26 juillet dernier. Mme Anand, qui est passée de ministre de la Défense nationale à son nouveau rôle de présidente du Conseil du Trésor, avait alors affirmé qu'elle adopterait une approche fiscale prudente .

Avec des informations de Valérie Gamache et de La Presse canadienne