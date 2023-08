Les résidents d’Old Crow pourront bientôt rentrer à la maison

Les résidents d'Old Crow, au Yukon, pourront retourner à la maison dès mercredi, près d’une semaine après avoir été évacués en raison des feux de forêt entourant la communauté et de la fumée.

Lundi soir, le gouvernement Vuntut Gwitchin a révoqué l’ordre d’évacuation en place depuis le 9 août sur la recommandation du Service des incendies du Yukon. Le village, accessible uniquement par avion, demeure toutefois en alerte d’évacuation jusqu’à nouvel ordre.

Je pense que le plus important c’est de s’assurer que les maisons soient prêtes lorsque les gens arriveront, s’assurer qu’il y a de l’eau et que les ordures aient été ramassées. Nous avons aussi des repas prêts pour eux au centre communautaire , souligne la cheffe du gouvernement de la Première Nation, Pauline Frost.

Nous avons 160 personnes, la majorité à Whitehorse, mais [d'autres] aussi à Inuvik [...] ça fait beaucoup de gens à ramener à la maison.

Le premier vol à quitter Whitehorse mardi sera réservé aux travailleurs essentiels, ce qui comprend les infirmières de la communauté. Les résidents pourront quant à eux retourner à Old Crow à bord de vols commerciaux et de vols nolisés d’Air North.

Nous savons que nous devrons utiliser notre capacité avec les vols commerciaux et nolisés pour ramener les gens là-bas, mais nous ne nous attendons à aucune difficulté , indique le président de la compagnie aérienne yukonnaise Air North, Joe Sparling.

Cet été aura certainement créé plus de difficultés à cause des feux de forêt que tout autre été de mémoire récente , souligne-t-il toutefois.

Même si la situation s’est améliorée, des équipes de pompiers sont toujours sur place puisque certains incendies ne sont pas encore éteints. La fumée est d’ailleurs toujours présente à Old Crow. Les personnes avec des problèmes respiratoires seront donc les derniers à rentrer à la maison, prévient Pauline Frost.

Ceux qui ont des problèmes respiratoires et qui ont quitté Old Crow plus tôt pour cette raison, nous allons essayer de les ramener plus tard, sur le dernier vol ce vendredi , explique-t-elle.

Puisque les avions de ravitaillement n’ont pas pu atterrir depuis une semaine à Old Crow, le gouvernement Vuntut Gwitchin avertit la population que l’épicerie Co-Op aura une quantité limitée de nourriture périssable pour le reste de la semaine. La situation devrait se rétablir d’ici mardi prochain.

Avec des informations de Leonard Linklater et Rafsan Faruque Jugol